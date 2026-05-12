Κουβέιτ: Συνελήφθησαν 4 «διεισδυτές» των Φρουρών της Επανάστασης που επιχείρησαν να εισέλθουν διά θαλάσσης

Κατερίνα Χαμαλέλη

Φωτογραφία: Open street map contributors/ Sky News
Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν τέσσερις διεισδυτές που φέρονται να συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), αφού επιχείρησαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω θαλάσσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ομάδα έξι ενόπλων μελών των IRGC προσπάθησε να διεισδύσει στο νησί Μπουμπιγιάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Ιράν, προκειμένου να πραγματοποιήσει «εχθρικές ενέργειες».

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, ενώ δύο κατάφεραν να διαφύγουν.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι μέλος των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τους διεισδυτές.

Κεντρικός ρόλος των IRGC στις επιχειρήσεις του Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν τμήμα των επίσημων ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, υπάγονται απευθείας στον ανώτατο ηγέτη της χώρας και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στήριξη και χρήση ένοπλων οργανώσεων και συμμάχων της Τεχεράνης στην περιοχή.

Το Κουβέιτ συγκαταλέγεται στις χώρες του Κόλπου που έχουν πληγεί περισσότερο από τα αντίποινα του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

