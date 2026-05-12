Survivor: «Ξεπέρασε τους φόβους του και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο» – Όσα είπε ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού για την αντίδρασή του μετά το ατύχημα

Η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου στο «Survivor», έχει συγκλονίσει το κοινό που παρακολουθεί το ριάλιτι επιβίωσης και όχι μόνο. Ο Γιάννης Μαλλιαρός, αδελφός του Μάνου που βρισκόταν μαζί με τον συμπαίκτη του όταν συνέβη το περιστατικό, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Τρίτη 12 Μαΐου.

Αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν, ο Γιάννης Μαλλιαρός εξήγησε ότι: «Είναι πολύ δύσκολες ώρες, δεν έχουμε κοιμηθεί όλο το βράδυ, εγώ, η οικογένειά μου, η οικογένεια του Σταύρου. Έχουμε επικοινωνία όλες αυτές τις ώρες. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό που βιώνουμε».

«Στην αρχή πραγματικά, τα πρώτα δημοσιεύματα έλεγαν ότι ήταν ο αδελφός μου, αλλά μας ενημέρωσαν ότι ήταν ο Σταύρος. Ο αδελφός μου ήταν μαζί του, ήταν μαζί για ψαροντούφεκο. Το συνήθιζαν τα δύο παιδιά, να πηγαίνουν μαζί για ψαροντούφεκο.

Αυτό που γνωρίζω και έχω επικοινωνήσει και με την οικογένεια του Σταύρου, είναι ότι πέρασε το τουριστικό σκάφος, δεν το είδε ο Σταύρος, ο αδελφός μου του φώναξε, τον χτύπησαν στα πόδια, ο Μάνος τον σήκωσε και τον έβαλε γρήγορα πάνω στο σκάφος. Μαζί με τον συγκυβερνήτη του σκάφους, που γνώριζε πρώτες βοήθειες, του έδεσαν τα πόδια και τον πήγαν στο νοσοκομείο», συνέχισε.

«Μας είπαν να είμαστε περήφανοι, γιατί είναι ένας ήρωας»

Ακόμα, ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού ανέφερε πως: «Αργά το βράδυ επικοινώνησαν από την παραγωγή, μας είπαν ότι ο αδελφός μου είναι καλά και μας είπαν να είμαστε περήφανοι γιατί είναι ένας ήρωας. Περιμένουμε να μιλήσουμε μαζί του.

Μάθαμε και εμείς ότι ο αδελφός μου πήγε στο νοσοκομείο. Να σου είμαι ειλικρινής Ζήνα, μόλις ακούσαμε την είδηση, επειδή ξέρουμε τον άνθρωπό μας, τον αδελφό μου… Το είπα και στη μητέρα του Σταύρου, ότι εμένα ο αδελφός μου άμα δει μια σταγόνα αίμα, μπορεί να λιποθυμήσει. Της είπα ότι πραγματικά έχει Άγιο και ο Μάνος και ο Σταύρος, που ο αδελφός μου βρήκε αυτή τη δύναμη στην κατάσταση που ήταν ο Σταύρος, και τον σήκωσε και τον έβαλε στο σκάφος».

«Γνωρίζουμε τον άνθρωπό μας και είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι, γιατί καταλαβαίνουμε τη δύναμη που βρήκε εκείνη τη στιγμή. Ξεπέρασε τους φόβους του, τις δυσκολίες που υπήρχαν, και κατάφερε και κράτησε στη ζωή αυτό το παιδί. Ο αδελφός μου μπήκε στο νοσοκομείο, αλλά τώρα μας είπαν ότι είναι καλύτερα στην υγεία του. Για τον Σταύρο αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή η κατάστασή του», είπε σε άλλο σημείο ο Γιάννης Μαλλιαρός.