Ηρώ Πεκτέση: «Αν ένας μεγάλος σκηνοθέτης μου ζητούσε γυμνό, θα έλεγα στον μπαμπά μου να κλείσει τα μάτια του»

Η Ηρώ Πεκτέση μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο «The 2Night Show» για τα μαθητικά της χρόνια, την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά και τη στήριξη που δέχθηκε από την οικογένειά της.

Η ηθοποιός, η οποία συμμετέχει στη σειρά «Άγιος Έρωτας», παραδέχθηκε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα πειθαρχημένη ως μαθήτρια. Όπως ανέφερε, η δραματική σχολή τη βοήθησε να καταλάβει τι σημαίνει πειθαρχία και να αντιληφθεί ότι η υποκριτική ήταν ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει.

«Δεν τα πήγαινα πολύ καλά στο σχολείο, δεν πειθαρχούσα εύκολα. Ήθελα να πάω σε μια δραματική σχολή για να δω πώς είναι. Στη δραματική σχολή έμαθα τι θα πει πειθαρχία, είχα αφοσιωθεί στο διάβασμα, έτσι κατάλαβα ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσω», είπε η Ηρώ Πεκτέση.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς της αντιμετώπισαν την απόφασή της να ακολουθήσει τον χώρο της υποκριτικής. Η ίδια τόνισε ότι η ελευθερία και η εμπιστοσύνη που της έδειξαν από μικρή ηλικία τη βοήθησαν σημαντικά.

«Οι γονείς μου μού έδωσαν πολύ ελευθερία και εμπιστοσύνη από μικρή ηλικία. Αυτό με έκανε και πολύ αγωνίστρια. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στα 16 μου, σε ένα βίντεο κλαμπ. Ίσως εκεί να παρασύρθηκα και να είπα: θέλω να γίνω ηθοποιός. Έβλεπα πάρα πολλές ταινίες», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η Ηρώ Πεκτέση μίλησε για την αντίδραση του πατέρα της, όταν του ανακοίνωσε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Όπως είπε, εκείνος της εξέφρασε μόνο μία συγκεκριμένη ανησυχία.

«Όταν τους το είπα, το μόνο που μου είπε ο μπαμπάς μου ήταν: “σε παρακαλώ, οκ, αλλά μην κάνεις γυμνό”. Αυτό ήταν το άγχος του. Κατά τα άλλα, με εμπιστεύονται ως ύπαρξη», είπε η ηθοποιός.

Μετά από σχετική ερώτηση του παρουσιαστή, η Ηρώ Πεκτέση απάντησε και στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε ταινία ή θεατρική παράσταση που να απαιτεί σκηνές γυμνού. Η ηθοποιός απάντησε με χιούμορ, αναφερόμενη στον πατέρα της.

«Θα έλεγα στον μπαμπά μου: “Απόστολε, αγαπημένε μου πατέρα, για κάποια λεπτά της ταινίας θα χρειαστεί να κλείσεις τα μάτια σου”. Τι θα έκανα; Εντάξει, είπαμε… Άμα ήταν για το Χόλιγουντ…», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για τις πρώτες αμήχανες εμπειρίες της στη δραματική σχολή, αλλά και για τις συνεργασίες που θα ήθελε να κάνει στο μέλλον.

«Την πρώτη φορά που φιλήθηκα με κάποιον στη δραματική σχολή ήταν πολύ αμήχανο. Δεν έχω ονειρευτεί κάποιον ρόλο, αλλά έχω στο μυαλό μου συνεργασίες που θα ήθελα να κάνω με ανθρώπους των οποίων η αισθητική με εκφράζει», είπε η Ηρώ Πεκτέση.