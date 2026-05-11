Ελ. Βενιζέλος: Δύο ελαφρά τραυματίες από την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Lufthansa – Υπήρξε ένδειξη για φωτιά στην ουρά

Αναγκαστική προσγείωση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας, αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο.

Η πτήση LH1753 είχε μόλις αναχωρήσει, όταν οι πιλότοι της διαπίστωσαν στο πιλοτήριο ένδειξη πυρκαγιάς στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε ότι το πλήρωμα του Airbus A321, ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εν πτήσει, προκειμένου να λάβει άδεια προτεραιότητας προσγείωσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και κατάφερε να μετακινηθεί με δική του ισχύ μέχρι τη θέση στάθμευσής του.

Οι 177 επιβάτες και τα 7 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης στις εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά την αποβίβαση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Οι επιβάτες έλαβαν βοήθεια επί τόπου από το προσωπικό εδάφους της Lufthansa και τους έχει γίνει νέα κράτηση για τους προορισμούς τους, είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Η Lufthansa ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη από τους επιβάτες της», τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί πάντα την κορυφαία προτεραιότητα».

«Ήταν όλα ήσυχα και ξαφνικά άρχισαν να φωνάζουν οι αεροσυνοδοί “εκκενώστε”»

«Απογειωθήκαμε. Όλα ωραία και καλά. Ξαφνικά ξύπνησα επειδή προσγειωθήκαμε. Είδα τα πυροσβεστικά που ερχόντουσαν και είπα “οκ. είναι το πρωτόκολλο”. Δεν ανησύχησα καθόλου. Μας είπε ο πιλότος ότι “είναι κάποιος λανθασμένος συναγερμός (false alarm), θα γίνει έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε”. Ήταν όλα ήσυχα και ξαφνικά άρχισαν να φωνάζουν οι αεροσυνοδοί “Evacuate! Evacuate (εκκενώστε)”» ανέφερε επιβάτης του αεροσκάφους.