Τάε Κβον Ντο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη – Βίντεο με την απονομή του χρυσού μεταλλίου

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Τάε Κβο Ντο, που διεξάγεται στο Μόναχο, σηκώνοντας ψηλά την ελληνική σημαία, για τον πρώτο της μεγάλο τίτλο σε επίπεδο γυναικών.

Η πορεία της προς την κορυφή ήταν εντυπωσιακή, όπως αναφέρει το ertsports.gr. Στη φάση των “16” επικράτησε με 2-0 της Τουρκάλας Ιζίλ Ζαφέρ, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροάτισσας Ντόρις Πόλε στα προημιτελικά. Στον ημιτελικό πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Σέρβα αργυρή Ολυμπιονίκη Αλεξάντρα Πέρισιτς, παίρνοντας τη νίκη με 2-0.

Στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον, η Μαρεντάκη μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα. Παρότι η αντίπαλός της ισοφάρισε προσωρινά σε 4-4, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβασε ρυθμό και κατέκτησε τον πρώτο γύρο με 16-6. Στο δεύτερο μέρος κυριάρχησε απόλυτα, δεν επέτρεψε στη Μάρτον να αντιδράσει και με το εμφατικό 29-4 σφράγισε τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο με συνολικό σκορ 2-0.

Η απονομή του Χρυσού μεταλλίου