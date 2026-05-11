Χανιά: Τραυματίστηκε 77χρονος από πυροβόλο όπλο στο Ακρωτήρι

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Ένας 77χρονος μεταφέρθηκε σήμερα Δευτέρα το απόγευμα με τραύματα στην κοιλιακή χώρα στο Νοσοκομείο Χανίων. Το συμβάν έγινε σε περιοχή κοντά στο Χορδάκι Ακρωτηρίου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ ο 77χρονος φέρεται να υποστήριξε πως αυτοπυροβολήθηκε, σύμφωνα με το zarpanews.

Στο περιστατικό ήταν παρούσες η σύζυγος αλλά και ένα ακόμη πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Για τις συνθήκες τραυματισμού του ηλικιωμένου διενεργείται προανάκριση από τις αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο το οποίο τραυμάτισε τον ηλικιωμένο στην κοιλιακή χώρα είναι ένα περίστροφο το οποίο πιθανότατα κατείχε παράνομα. Δεν διευκρινίζεται αν το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Ο 77χρονος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

