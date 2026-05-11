Άγιος Έρωτας: Ο Μαρκόπουλος πυροβολεί τον Λεωνίδα

Ο Μαρκόπουλος ξεσηκώνει τη Στέρνα κατά του πατρός Νικολάου, και η ατμόσφαιρα γίνεται εκρηκτική, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η Στέρνα βράζει μετά τον μυστηριώδη θάνατο του Σωτήρη μέσα στη χωροφυλακή και ο φόβος απλώνεται παντού. Ο Νικηφόρος παλεύει να κρατήσει την τάξη, ενώ ο Παύλος βρίσκει την ευκαιρία να φανατίσει τον κόσμο και να στρέψει τα βλέμματα μακριά από τον εαυτό του, εφευρίσκοντας έναν νέο αποδιοπομπαίο τράγο.

Την ίδια ώρα, ο πατήρ Νικόλαος αναζητά απαντήσεις για την εξαφάνιση της Σταματοπούλου, ενώ η Χλόη και ο Λεωνίδας ανησυχούν πως το παρελθόν του τελευταίου θα γίνει όπλο στα λάθος χέρια.

Η Χριστίνα, συγκλονισμένη από όσα μαθαίνει για τον Αντρέα, αναζητά την αλήθεια πριν να είναι αργά.

Στην Αθήνα, η Σοφία φτάνει όλο και πιο κοντά σε μια οδυνηρή ανάμνηση, ενώ ο Ηλίας δοκιμάζεται επικίνδυνα. Και ενώ η Θάλεια ετοιμάζεται να φέρει την Κική ενώπιον του Νικηφόρου, ώστε να ξεσκεπάσουν τον Παύλο, εκείνος προκαλεί μια εκρηκτική σύγκρουση που θα αφήσει τη Στέρνα συγκλονισμένη.

Ο Μαρκόπουλος απειλεί τον Νικόλαο

Εκτός εαυτού ο Δημάτος με τη Σοφία

Η Χριστίνα δεν μπορεί να πιστέψει όσα ακούει για τον Αντρέα

