«Είναι ανεξήγητο» – Νέος υπέρ-ανοξείδωτος χάλυβας αφήνει άφωνους τους ερευνητές

Μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ ανέπτυξε έναν νέο «σούπερ χάλυβα», ο οποίος μπορεί να αντέξει στις σκληρές συνθήκες που απαιτούνται για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου από θαλασσινό νερό.

Το υλικό χρησιμοποιεί έναν απρόσμενο μηχανισμό διπλής προστασίας, που ανθίσταται στη διάβρωση πολύ καλύτερα από τον συμβατικό ανοξείδωτο χάλυβα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα πανάκριβα εξαρτήματα τιτανίου που χρησιμοποιούνται στα σημερινά συστήματα υδρογόνου.

Μια επαναστατική ανακάλυψη στον τομέα του ανοξείδωτου χάλυβα από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ (HKU) θα μπορούσε να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για το πράσινο υδρογόνο: πώς να κατασκευαστούν ηλεκτρολύτες αρκετά ανθεκτικοί για χρήση σε θαλασσινό νερό, αλλά ταυτόχρονα αρκετά φθηνοί για την παραγωγή καθαρής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Mingxin Huang από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του HKU, η ομάδα ανέπτυξε έναν ειδικό ανοξείδωτο χάλυβα για την παραγωγή υδρογόνου (SS-H2).

Το υλικό παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση κάτω από συνθήκες που κανονικά ωθούν τον κοινό ανοξείδωτο χάλυβα στα όριά του, καθιστώντας το έναν πολλά υποσχόμενο υποψήφιο για την παραγωγή υδρογόνου από θαλασσινό νερό και άλλα σκληρά περιβάλλοντα ηλεκτρολυτών.

Η ανακάλυψη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Materials Today στη μελέτη με τίτλο «Μια στρατηγική διαδοχικής διπλής παθητικοποίησης για τον σχεδιασμό ανοξείδωτου χάλυβα που χρησιμοποιείται πάνω από την οξείδωση του νερού», βασίζεται στο μακροχρόνιο ερευνητικό πρόγραμμα “Super Steel” του Huang. Το ίδιο πρόγραμμα είχε παράγει στο παρελθόν τον αντι-COVID-14 ανοξείδωτο χάλυβα το 2021, καθώς και τον εξαιρετικά ισχυρό και ανθεκτικό «Σούπερ Χάλυβα» το 2017 και το 2020.

Ένας φθηνότερος δρόμος προς το πράσινο υδρογόνο

Το πράσινο υδρογόνο παράγεται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας -ιδανικά από ανανεώσιμες πηγές- για τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο. Το θαλασσινό νερό αποτελεί μια ιδιαίτερα δελεαστική πρώτη ύλη λόγω της αφθονίας του, φέρνει όμως μαζί του ένα σοβαρό πρόβλημα υλικών: το αλάτι, τα ιόντα χλωρίου, οι παράπλευρες αντιδράσεις και η διάβρωση μπορούν να καταστρέψουν γρήγορα τα εξαρτήματα του ηλεκτρολύτη.

Πρόσφατες ανασκοπήσεις για την απευθείας ηλεκτρόλυση του θαλασσινού νερού συνεχίζουν να υπογραμμίζουν την ίδια βασική πρόκληση.

Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο βιώσιμη οδό για την παραγωγή υδρογόνου, όμως η διάβρωση, οι παράπλευρες αντιδράσεις που σχετίζονται με το χλώριο, η υποβάθμιση των καταλυτών, οι καθιζήσεις και η περιορισμένη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα παραμένουν σημαντικά εμπόδια για την εμπορική της χρήση.

Εδώ ακριβώς έγκειται η σημασία του SS-H2. Η ομάδα του HKU διαπίστωσε ότι σε έναν ηλεκτρολύτη αλμυρού νερού, ο νέος χάλυβας μπορεί να αποδώσει εξίσου καλά με τα δομικά υλικά με βάση το τιτάνιο, που χρησιμοποιούνται στη σημερινή βιομηχανική πρακτική για την παραγωγή υδρογόνου από αφαλατωμένο θαλασσινό νερό ή οξέα.

Η διαφορά βρίσκεται στο κόστος. Τα εξαρτήματα τιτανίου με επιστρώσεις από πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός ή η πλατίνα, είναι εξαιρετικά δαπανηρά, ενώ ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι πολύ πιο οικονομικός.

Για ένα σύστημα δεξαμενής ηλεκτρόλυσης PEM ισχύος 10 μεγαβάτ, το συνολικό κόστος κατά τον χρόνο της έκθεσης του HKU εκτιμήθηκε περίπου στα 17,8 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ, με τα δομικά εξαρτήματα να αποτελούν έως και το 53% αυτής της δαπάνης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ομάδας, η αντικατάσταση αυτών των δαπανηρών δομικών υλικών με τον SS-H2 θα μπορούσε να μειώσει το κόστος των υλικών αυτών κατά περίπου 40 φορές.

Γιατί ο κοινός ανοξείδωτος χάλυβας αποτυγχάνει

Ο ανοξείδωτος χάλυβας χρησιμοποιείται για περισσότερο από έναν αιώνα σε διαβρωτικά περιβάλλοντα επειδή διαθέτει την ικανότητα να αυτοπροστατεύεται. Το συστατικό-κλειδί είναι το χρώμιο. Όταν το χρώμιο (Cr) οξειδώνεται, δημιουργεί ένα λεπτό, παθητικό φιλμ που θωρακίζει τον χάλυβα από τη φθορά.

Αλλά αυτό το γνώριμο σύστημα προστασίας έχει ένα εγγενές «ταβάνι». Στον συμβατικό ανοξείδωτο χάλυβα, το προστατευτικό στρώμα με βάση το χρώμιο μπορεί να καταρρεύσει σε υψηλά ηλεκτρικά δυναμικά.

Το σταθερό Cr2O3 μπορεί να οξειδωθεί περαιτέρω σε διαλυτές μορφές Cr(VI), προκαλώντας υπερπαθητική διάβρωση γύρω στα ~1000 mV (κορεσμένο ηλεκτρόδιο καλομέλανος, SCE). Αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλότερο από τα ~1600 mV που απαιτούνται για την οξείδωση του νερού.

Ακόμη και ο σούπερ ανοξείδωτος χάλυβας 254SMO, ένα κράμα αναφοράς με βάση το χρώμιο, γνωστό για την ισχυρή του αντοχή στη διάβρωση (pitting) στο θαλασσινό νερό, προσκρούει στο όριο της υψηλής τάσης.

Μπορεί να αποδίδει καλά σε συνηθισμένα θαλάσσια περιβάλλοντα, όμως το ακραίο ηλεκτροχημικό περιβάλλον της παραγωγής υδρογόνου αποτελεί μια διαφορετική πρόκληση. Δείτε πώς ο νέος χάλυβας SS-H2 δημιουργεί μια δεύτερη ασπίδα προστασίας εκεί που οι άλλοι αποτυγχάνουν.

Ο χάλυβας που χτίζει μια δεύτερη ασπίδα

Η απάντηση της ομάδας του HKU ήταν μια στρατηγική που ονομάζεται «διαδοχική διπλή παθητικοποίηση». Αντί να βασίζεται μόνο στο συνηθισμένο φράγμα οξειδίου του χρωμίου, ο SS-H2 σχηματίζει ένα δεύτερο προστατευτικό στρώμα.

Το πρώτο στρώμα είναι το γνώριμο παθητικό φιλμ με βάση το Cr2O3. Στη συνέχεια, γύρω στα ~720 mV, ένα στρώμα με βάση το μαγγάνιο σχηματίζεται πάνω από το στρώμα του χρωμίου. Αυτή η δεύτερη ασπίδα βοηθά στην προστασία του χάλυβα σε περιβάλλοντα που περιέχουν χλώριο, μέχρι το εξαιρετικά υψηλό δυναμικό των 1700 mV.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το εύρημα τόσο εντυπωσιακό. Το μαγγάνιο συνήθως δεν θεωρείται «φίλος» της αντοχής του ανοξείδωτου χάλυβα στη διάβρωση. Μάλιστα, η επικρατούσα άποψη μέχρι σήμερα ήταν ότι το μαγγάνιο την εξασθενεί.

«Αρχικά, δεν το πιστεύαμε, καθώς η επικρατούσα άποψη είναι ότι το μαγγάνιο (Mn) υπονομεύει την αντοχή του ανοξείδωτου χάλυβα στη διάβρωση. Η παθητικοποίηση με βάση το μαγγάνιο είναι μια ανακάλυψη που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη λογική και δεν μπορεί να εξηγηθεί από τις τρέχουσες γνώσεις στην επιστήμη της διάβρωσης.

Ωστόσο, όταν παρουσιάστηκαν πολυάριθμα αποτελέσματα σε ατομικό επίπεδο, πειστήκαμε. Πέρα από την έκπληξή μας, ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον μηχανισμό», δήλωσε ο Δρ. Kaiping Yu, ο κύριος συγγραφέας του άρθρου, του οποίου τη διδακτορική διατριβή επιβλέπει ο καθηγητής Huang.

Μια προσπάθεια έξι ετών: Από την έκπληξη στην εφαρμογή

Η διαδρομή από την πρώτη παρατήρηση μέχρι τη δημοσίευση δεν ήταν σύντομη. Η ομάδα χρειάστηκε σχεδόν έξι χρόνια για να μεταβεί από την αρχική ανακάλυψη αυτού του ασυνήθιστου ανοξείδωτου χάλυβα στη βαθύτερη επιστημονική εξήγηση, και στη συνέχεια προς τη δημοσίευση και την πιθανή βιομηχανική χρήση.

«Σε αντίθεση με την τρέχουσα επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τη διάβρωση και εστιάζει κυρίως στην αντοχή σε φυσικά δυναμικά, εμείς εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη κραμάτων ανθεκτικών σε υψηλά δυναμικά.

Η στρατηγική μας ξεπέρασε τον θεμελιώδη περιορισμό του συμβατικού ανοξείδωτου χάλυβα και δημιούργησε ένα νέο πρότυπο για την ανάπτυξη κραμάτων με εφαρμογή σε υψηλά δυναμικά. Αυτή η εξέλιξη είναι συναρπαστική και φέρνει νέες εφαρμογές», δήλωσε ο Καθηγητής Huang.

Το έργο έχει ήδη ξεπεράσει τα στενά όρια του εργαστηρίου. Τα ερευνητικά επιτεύγματα έχουν κατατεθεί για κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) σε πολλές χώρες, ενώ δύο από αυτές είχαν ήδη εγκριθεί κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης του HKU. Η ομάδα ανέφερε επίσης ότι έχουν ήδη παραχθεί τόνοι σύρματος με βάση τον SS-H2 σε εργοστάσιο της ηπειρωτικής Κίνας.

«Από τα πειραματικά υλικά μέχρι τα πραγματικά προϊόντα, όπως πλέγματα και αφρώδη υλικά για ηλεκτρολύτες νερού, υπάρχουν ακόμη προκλήσεις μπροστά μας. Επί του παρόντος, έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τη βιομηχανοποίηση.

Τόνοι σύρματος με βάση τον χάλυβα SS-H2 έχουν ήδη παραχθεί σε συνεργασία με εργοστάσιο της ηπειρωτικής Κίνας. Προχωράμε σταθερά προς την εφαρμογή του πιο οικονομικού SS-H2 στην παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές», πρόσθεσε ο καθηγητής Huang.

Γιατί η χρονική στιγμή παραμένει κρίσιμη

Αν και η μελέτη για τον SS-H2 δημοσιεύθηκε το 2023, το βασικό πρόβλημα που πραγματεύεται έχει γίνει σήμερα ακόμη πιο επίκαιρο. Οι νεότερες έρευνες στην ηλεκτρόλυση θαλασσινού νερού συνεχίζουν να εστιάζουν στα ίδια «σημεία συμφόρησης»: Υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση, ηλεκτρόδια μακράς διαρκείας, καταστολή του χλωρίου και συστήματα που μπορούν να επιβιώσουν σε πραγματικές συνθήκες θαλασσινού νερού και όχι μόνο σε ιδανικά εργαστηριακά διαλύματα.

Μια ανασκόπηση στο Nature Reviews Materials το 2025 περιέγραψε την απευθείας ηλεκτρόλυση θαλασσινού νερού ως πολλά υποσχόμενη, αλλά σημείωσε ότι εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από τη διάβρωση, τις παράπλευρες αντιδράσεις, τις καθιζήσεις μετάλλων και την περιορισμένη διάρκεια ζωής.

Άλλες πρόσφατες εργασίες έχουν διερευνήσει τη χρήση ηλεκτροδίων με βάση τον ανοξείδωτο χάλυβα, τα οποία φέρουν προστατευτικά καταλυτικά στρώματα -όπως επιστρώσεις με βάση το NiFe (νικέλιο-σίδηρο) και ατομικά συμπλέγματα λευκοχρύσου (Pt)- για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε φυσικό θαλασσινό νερό.

Ερευνητές έχουν επίσης αναφέρει στρατηγικές για ανθεκτικές στη διάβρωση ανόδους που βασίζονται σε υποστρώματα ανοξείδωτου χάλυβα, αποδεικνύοντας ότι ο ανοξείδωτος χάλυβας παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών για να καταστεί η ηλεκτρόλυση του θαλασσινού νερού πιο πρακτική και εφαρμόσιμη.

Αυτή η νεότερη έρευνα δεν αντικαθιστά την ανακάλυψη του SS-H2. Αντίθετα, υπογραμμίζει γιατί η προσέγγιση της ομάδας του HKU είναι τόσο σημαντική. Ο κλάδος εξακολουθεί να αναζητά υλικά που μπορούν να επιβιώσουν στον εξοντωτικό συνδυασμό της χημείας του αλμυρού νερού, της υψηλής τάσης και των απαιτήσεων της βιομηχανικής λειτουργίας.

Ο SS-H2 ξεχωρίζει επειδή αντιμετωπίζει το πρόβλημα όχι μόνο με μια επίστρωση ή έναν καταλύτη, αλλά με μια νέα στρατηγική σχεδιασμού κράματος που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο ανοξείδωτος χάλυβας αυτοπροστατεύεται.

Επανάσταση στον χάλυβα με προοπτικές για την καθαρή ενέργεια

Ο SS-H2 δεν αποτελεί ακόμη μια έτοιμη λύση «με το κλειδί στο χέρι» για την οικονομία του υδρογόνου. Η ομάδα παραδέχεται ότι η μετατροπή των πειραματικών υλικών σε πραγματικά προϊόντα ηλεκτρόλυσης, όπως πλέγματα και αφρώδη υλικά, απαιτεί ακόμη δύσκολο μηχανολογικό έργο. Παρόλα αυτά, η υπόσχεση είναι ξεκάθαρη.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας που μπορεί να αντέξει τις συνθήκες υψηλής τάσης του θαλασσινού νερού, αντικαθιστώντας τα πανάκριβα εξαρτήματα με βάση το τιτάνιο, θα μπορούσε να κάνει την παραγωγή υδρογόνου φθηνότερη, πιο κλιμακώσιμη και ευκολότερη στη σύνδεσή της με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε έναν τομέα όπου το κόστος και η ανθεκτικότητα καθορίζουν συχνά αν μια τεχνολογία θα καταφέρει να βγει από το εργαστήριο, ένας χάλυβας που οικοδομεί τη δική του, δεύτερη ασπίδα προστασίας ίσως είναι κάτι παραπάνω από μια απλή έκπληξη της επιστήμης των υλικών. Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα προς την παραγωγή καθαρότερου υδρογόνου σε βιομηχανική κλίμακα.