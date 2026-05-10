Λύθηκε το μυστήριο 2.000 ετών: Γιατί οι αρχαίοι Κινέζοι έθαβαν χάλκινα ψάρια μαζί με τους νεκρούς τους

Στις όχθες των ποταμών της αρχαίας Κίνας, μια πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να ρίξει νέο φως στις άγνωστες πτυχές του πολιτισμού των Τσιν, πριν ακόμη αυτός θεμελιώσει τη μεγάλη αυτοκρατορία του.

Μέσα από τη μελέτη σπάνιων χάλκινων αντικειμένων σε σχήμα ψαριού, οι επιστήμονες κατάφεραν να “αποκωδικοποιήσουν” περίπλοκα ταφικά έθιμα και να αποκαλύψουν τη βαθιά σύνδεση των αρχαίων κατοίκων με τη φύση και τις παραδόσεις τους.

Μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Archaeological Science: Reports, αποκαλύπτει όχι μόνο τα υλικά κατασκευής τους και την προέλευση των μετάλλων, αλλά και την απρόσμενη λειτουργία που επιτελούσαν στα ταφικά έθιμα του πολιτισμού των Τσιν — ενός από τους σημαντικότερους στην αρχαία προ-αυτοκρατορική Κίνα.

Η αρχαιολογική θέση Weijiaya βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Qian και Wei, στην περιοχή Chencang.

Οι αρχαιολόγοι έχουν ταυτοποιήσει τη θέση αυτή ως την πρώτη πρωτεύουσα του κράτους των Τσιν μετά την άφιξη του λαού αυτού στην περιοχή Guanzhong. Ιδρύθηκε κατά το τέταρτο έτος της βασιλείας του Δούκα Γουέν των Τσιν, γεγονός που τοποθετεί τα ευρήματα στις αρχές της περιόδου της Άνοιξης και του Φθινοπώρου (περίπου μεταξύ 8ου και 5ου αιώνα π.Χ.).

Αινιγματικά ευρήματα: Χάλκινα ψάρια ανάμεσα σε άρματα και ουρές αλόγων

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν το 2022, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 41 χάλκινα ψάρια σε έναν τάφο με την ονομασία M4.

Ορισμένα από αυτά τα κομμάτια διατηρούσαν ακόμη ίχνη κόκκινων και μαύρων χρωστικών ουσιών, καθώς και υπολείμματα υφασμάτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν στερεωμένα σε κάποιου είδους ύφασμα ή ξύλο.

Αργότερα, σε μια πρόσφατη ανασκαφή ενός λάκκου με άρματα (που ονομάστηκε CMK1), εμφανίστηκε ένα πολύ πιο παράξενο φαινόμενο: αρκετά χάλκινα ψάρια βρέθηκαν δίπλα στις ουρές των αλόγων.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, το συγκεκριμένο εύρημα σε πλαίσιο ταφής αρμάτων είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Δύο είδη ψαριών, δύο διαφορετικοί ρυθμοί

Οι ερευνητές ανέλυσαν συνολικά 13 δείγματα αυτών των χάλκινων ψαριών, τόσο από τον τάφο M4 όσο και από τον λάκκο των αρμάτων CMK1. Το πρώτο προφανές συμπέρασμα είναι ότι δεν ήταν όλα ίδια.

Οι επιστήμονες ταξινόμησαν τα ψάρια σε δύο κύριους τύπους. Ο Τύπος Α παρουσιάζει ένα πιο ρεαλιστικό στυλ, με χαρακτηριστικά τοξωτή ράχη. Όλα τα χάλκινα ψάρια που βρέθηκαν στον λάκκο των αρμάτων CMK1 ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Ορισμένα μάλιστα διαθέτουν μια επιπλέον οπή στην ουρά. Ο Τύπος Β έχει πιο αφηρημένο στυλ, με επίπεδη ράχη. Όλα τα δείγματα που εντοπίστηκαν στον τάφο M4 αντιστοιχούν σε αυτόν τον τύπο.

Επιπλέον, εντός του Τύπου Β υπάρχουν τρεις υποτύποι που διαφέρουν κυρίως στο μέγεθος και το σχήμα των ματιών του ψαριού.

Πώς κατασκευάστηκαν: Όλα τα τέχνεργα ήταν χυτά

Για να κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής αυτών των κομματιών, οι επιστήμονες κατέφυγαν στη μεταλλογραφία, μια τεχνική που επιτρέπει την παρατήρηση της εσωτερικής δομής του μετάλλου υπό το μικροσκόπιο. Το αποτέλεσμα ήταν σαφές: όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν είχαν κατασκευαστεί μέσω χύτευσης, δηλαδή με την έκχυση λιωμένου μετάλλου σε καλούπι.

Οι δομές χύτευσης που παρατηρήθηκαν στα χάλκινα ψάρια από τις θέσεις CMK1 και M4 υποδηλώνουν μια συνεπή τεχνική κατασκευής, αναφέρουν οι συγγραφείς. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν άλλες τεχνικές σε διαφορετικές περιοχές.

Μάλιστα, η μελέτη αναφέρει ότι στο ανατολικό τμήμα του Γκανσού έχουν βρεθεί σφυρήλατα (θερμής σφυρηλάτησης) χάλκινα ψάρια αντί για χυτά, αντανακλώντας διαφορετικές τοπικές χειροτεχνικές παραδόσεις που επηρεάστηκαν από γειτονικούς πολιτισμούς, όπως οι Τζόου, οι Τσιν και οι στέπες του βορρά.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης στοιχεία για καλούπια κατασκευής χάλκινων ψαριών που χρονολογούνται από την ύστερη δυναστεία Σανγκ (πριν από την περίοδο των Τσιν).

Ένα καλούπι που βρέθηκε στο Xiaomintun (Yinxu) έφερε μία μόνο μορφή ψαριού, ενώ ένα άλλο πιο εξελιγμένο στη θέση Guanzhuang διέθετε ήδη ένα σύστημα κοινών καναλιών έκχυσης που επέτρεπε την ταυτόχρονη παραγωγή πολλαπλών κομματιών, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής.

Προτείνουμε ότι ορισμένα από τα χάλκινα ψάρια του ίδιου τύπου που βρέθηκαν στο Weijiaya ενδέχεται να έχουν χυτευθεί χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική του συστήματος κοινών καναλιών, αναφέρουν οι συγγραφείς.

Από τι μέταλλο είναι κατασκευασμένα: Χαλκός με μόλυβδο και κασσίτερο

Οι αναλύσεις σύστασης που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM-EDS) αποκάλυψαν κάτι πολύ ενδιαφέρον: όλα τα ψάρια είναι κατασκευασμένα από μολυβδούχο ορείχαλκο, έναν τύπο κράματος χαλκού, κασσίτερου και μολύβδου.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα ψάρια από τον λάκκο των αρμάτων (CMK1) και σε εκείνα από τον τάφο (M4). Αυτά της θέσης CMK1 έχουν λιγότερο κασσίτερο (μεταξύ 3,59% και 5,84%) και περισσότερο μόλυβδο (μεταξύ 6,51% και 22,45%).

Αντίθετα, τα ευρήματα από τον τάφο M4 έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε κασσίτερο (μεταξύ 9,48% και 21,69%) και λιγότερο μόλυβδο (γενικά μεταξύ 10,41% και 17,15%, με εξαίρεση ορισμένα κομμάτια που παρουσιάζουν έντονη διάβρωση).

Με εξαίρεση τα διαβρωμένα δείγματα, οι συνθέσεις των κραμάτων για τους υποτύπους B1 και B2 είναι σχετικά συγκεντρωμένες, ενώ ο B3 παρουσιάζει σύνθεση παρόμοια με τον B2, εξηγεί η μελέτη.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα χάλκινα ψάρια που βρέθηκαν στον τάφο M4 μπορεί να κατασκευάστηκαν από διαφορετικούς τεχνίτες ή σε ξεχωριστές παρτίδες παραγωγής. Συγκρίνοντας αυτά τα αποτελέσματα με άλλα χάλκινα ψάρια της ίδιας εποχής που βρέθηκαν σε διαφορετικά κράτη της αρχαίας Κίνας (όπως τα κράτη E, Rui, Jin ή Guo), οι επιστήμονες παρατήρησαν αξιοσημείωτες παραλλαγές.

Τα ψάρια από το κράτος των Τζόου (τόσο στο Zhouyuan όσο και στο Chengzhou) ήταν κατασκευασμένα κυρίως από χαλκό και κασσίτερο, χωρίς την προσθήκη μολύβδου. Στο κράτος των Τζιν (Jin), η αναλογία μεταξύ μολυβδούχου και μη μολυβδούχου ορείχαλκου ήταν παρόμοια.

Στην ανατολική περιοχή του Γκανσού, αν και βρέθηκε ένα χάλκινο κομμάτι με μόλυβδο, ο μολυβδούχος ορείχαλκος ήταν αυτός που κυριαρχούσε. Αυτό που είναι σαφές, σύμφωνα με τους συγγραφείς, είναι ότι δεν υπήρχε μια τυποποιημένη φόρμουλα για την κατασκευή αυτών των ψαριών, σε αντίθεση με άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Ο λόγος είναι απλός:

Τα χάλκινα ψάρια χρησιμοποιούνταν κυρίως σε ταφικές λειτουργίες, όπου δεν απαιτούνταν υψηλές μηχανικές ιδιότητες.

Επομένως, οι τεχνίτες δεν ήταν αναγκασμένοι να τυποποιήσουν τη σύνθεση του κράματος για να επιτύχουν τη μέγιστη αντοχή.

Από πού προήλθαν τα μέταλλα;

Ένα από τα πιο συναρπαστικά ερωτήματα για τους αρχαιολόγους είναι από πού προμηθεύονταν τα μέταλλά τους οι αρχαίοι τεχνίτες. Για να απαντήσουν, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δύο τεχνικές: την ανάλυση ιχνοστοιχείων (προσμίξεις που υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες) και την ανάλυση ισοτόπων μολύβδου.

Τα ιχνοστοιχεία λειτουργούν ως ένα γεωλογικό “δακτυλικό αποτύπωμα” του αρχικού χαλκού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα τα χάλκινα ψάρια από το Weijiaya έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις κοβαλτίου, νικελίου, σεληνίου και χρυσού, αλλά υψηλότερες και μεταβλητές συγκεντρώσεις αρσενικού, αργύρου, αντιμονίου και βισμούθιου.

Η σταθερή γενική τάση των ιχνοστοιχείων στα δείγματα υποδηλώνει ότι το μετάλλευμα χαλκού πιθανότατα προέρχεται από μια κοινή γεωλογική πηγή, επισημαίνουν οι ερευνητές. Όμως το πιο αποκαλυπτικό μέρος προέκυψε από τη σύγκριση αυτών των δεδομένων με εκείνα από άλλες τοποθεσίες της ίδιας περιόδου.

Τα διαγράμματα διασποράς δείχνουν ότι τα ιχνοστοιχεία των δειγμάτων από το Weijiaya συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα περισσότερα δείγματα των Τσιν από το Bianjiazhuang και την περιοχή Chencang, αντανακλώντας πιθανώς τις ίδιες ή παρόμοιες πηγές μεταλλεύματος χαλκού, σημειώνει το άρθρο.

Αντίθετα, άλλες τοποθεσίες όπως οι Xiaxiangpu, Taosibeic, Yangshe και το κράτος των Γκουό (Guo) παρουσίασαν πολύ διαφορετικές συνθέσεις.

Αυτό οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι ο λαός των Τσιν κατά την πρώιμη περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου χρησιμοποιούσε πιθανώς μια σχετικά ενιαία πηγή μεταλλεύματος χαλκού ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ορείχαλκου, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής των χάλκινων ψαριών.

Διαφορετικές διαδρομές: Το εμπόριο του μολύβδου στην αρχαία Κίνα

Η ανάλυση των ισοτόπων μολύβδου επέτρεψε στους επιστήμονες να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα. Τα ισότοπα είναι παραλλαγές του ίδιου χημικού στοιχείου με διαφορετικά ατομικά βάρη, και η αναλογία τους λειτουργεί ως μια “υπογραφή” που μπορεί να ιχνηλατηθεί μέχρι τα ορυχεία προέλευσης.

Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν όλα τα χάλκινα ψάρια από το Weijiaya έχουν συγκεντρώσεις μολύβδου πάνω από 6,51%. Αυτό σημαίνει ότι ο μόλυβδος δεν ήταν μια τυχαία πρόσμειξη, αλλά προστέθηκε σκόπιμα κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Επομένως, οι ισοτοπικές υπογραφές του μολύβδου υποδεικνύουν την προέλευση του μεταλλεύματος μολύβδου που χρησιμοποιήθηκε. Και εδώ προέκυψε ένα συναρπαστικό εύρημα: Τα δεδομένα των ισοτόπων μολύβδου των θέσεων CMK1 και M4 μπορούν να χωριστούν σαφώς σε δύο ξεχωριστές ομάδες.

Τα ψάρια από τον λάκκο των αρμάτων (CMK1) έχουν ισοτοπικές υπογραφές που ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με δείγματα από τις θέσεις Caomenwan, Bianjiazhuang και Liujiawa. Αντίθετα, τα ψάρια από τον τάφο (M4) ταιριάζουν με δείγματα από τις θέσεις Shijia, Xiaxiangpu, Caomenwan, Dongjiang, Jiezihe, Bianjiazhuang, Beizhao, το κράτος των Γκουό (Guo) και το νεκροταφείο Wangfutai.

Το μυστήριο του μολύβδου: Δύο διαφορετικές πηγές

Αυτή η ισοτοπική διαφορά, σε συνδυασμό με τις διαφορές στη χημική σύσταση και το στυλ, ενισχύει την ιδέα ότι τα ψάρια από τον λάκκο των αρμάτων και εκείνα από τον τάφο κατασκευάστηκαν σε διαφορετικούς χρόνους και με μεταλλεύματα από διαφορετικές πηγές, παρόλο που και οι δύο πηγές φαίνεται να βρίσκονται στο ίδιο γεωλογικό περιβάλλον.

Από πού προήλθε αυτός ο μόλυβδος;

Για χρόνια, ορισμένοι ερευνητές πίστευαν ότι μπορεί να προερχόταν από την οροσειρά Qinling, μια κοντινή αλυσίδα βουνών. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτής της μελέτης δείχνουν προς άλλη κατεύθυνση.

Τα ισότοπα μολύβδου των χάλκινων ψαριών από το Weijiaya, σε συνδυασμό με τα κύρια ισοτοπικά εύρη μολύβδου της πρώιμης περιόδου της Άνοιξης και του Φθινοπώρου, βρίσκονται στο όριο της κατανομής πυκνότητας μολύβδου του Qinling, εξηγούν. Αντίθετα, ταυτίζονται με τις ισοτοπικές υπογραφές των περιοχών Edong και Jiurui, στη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ.

Ωστόσο, οι συγγραφείς παραμένουν επιφυλακτικοί: Αν και η περιοχή Edong-Jiurui παραμένει μια εξαιρετικά σημαντική πιθανή πηγή μεταλλευμάτων μολύβδου, ο προσδιορισμός συγκεκριμένων μεταλλευτικών θέσεων εξακολουθεί να εξαρτάται από νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις.

Με άλλα λόγια, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, αλλά απαιτούνται περισσότερα στοιχεία.

Σε τι χρησίμευαν τα χάλκινα ψάρια;

Ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι λειτουργικό: Τι γύρευαν τα χάλκινα ψάρια μέσα σε έναν τάφο και δίπλα στις ουρές αλόγων σε έναν λάκκο αρμάτων; Στην περίπτωση των ψαριών που βρέθηκαν στον τάφο M4, οι ερευνητές είναι σαφείς.

Τα ψάρια ήταν διατεταγμένα σε έναν σχηματισμό μαζί με κεραμικές χάντρες, κεραμικά διακοσμητικά σε σχήμα κωδωνόσχημων λίθων και μικρά χάλκινα κουδούνια. Όλα αυτά έχουν ταυτοποιηθεί ως υπολείμματα από ταφικές κουρτίνες, δηλαδή διακοσμητικά στοιχεία που κρέμονταν από την κατασκευή η οποία κάλυπτε το φέρετρο.

Όπως έχει συζητηθεί εκτενώς στην αρχαία κινεζική γραμματεία και επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά δεδομένα, τα χάλκινα ψάρια που βρίσκονται σε τάφους λειτουργούσαν ως διακοσμητικά του φερέτρου, σημειώνει η μελέτη. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κανένα μυστήριο.

Το αίνιγμα των ψαριών δίπλα στα άλογα

Η πραγματική έκπληξη ήρθε με τα ψάρια από τον λάκκο των αρμάτων CMK1, ειδικά εκείνα που βρέθηκαν στο εξωτερικό τμήμα της νοτιοανατολικής γωνίας του θαλάμου του άρματος υπ’ αριθμόν 1, πίσω από την ουρά του αλόγου, καθώς και εκείνα στην εσωτερική νοτιοδυτική γωνία του άρματος υπ’ αριθμόν 2. Οι ερευνητές αναζήτησαν απαντήσεις σε αρχαία κείμενα.

Βρήκαν μια αναφορά στο Shisangzhi, ένα κείμενο της δυναστείας των Ανατολικών Χαν (μεταγενέστερο της περιόδου των Τσιν), το οποίο αναφέρει:

«Η άμαξα που μεταφέρει το φέρετρο ονομάζεται Er. Το Er παίρνει αυτό το όνομα λόγω της σύνδεσής του με το αυτί (ear). Χάλκινα ψάρια και αιωρούμενα μενταγιόν κρέμονται από την αριστερή, τη δεξιά, την μπροστινή και την πίσω πλευρά της, παράγοντας ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτί».

Αυτό υποδηλώνει ότι κατά τη δυναστεία των Χαν, τα χάλκινα ψάρια χρησιμοποιούνταν σε ταφικές τελετουργίες που σχετίζονταν με άμαξες. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: Αυτά τα κείμενα είναι πολύ μεταγενέστερα (περίπου 600 χρόνια) από τα ψάρια του Weijiaya.

Έτσι, οι αρχαιολόγοι αναζήτησαν στοιχεία πιο κοντά χρονολογικά στην εξεταζόμενη περίοδο. Διευρύνοντας την προοπτική τους, εντόπισαν παρόμοιες περιπτώσεις και σε άλλες τοποθεσίες. Στο Huayuancun, από την πρώιμη δυναστεία των Δυτικών Τζόου, ψάρια κατασκευασμένα από κοχύλια βρέθηκαν δίπλα στις ουρές δύο αλόγων σε έναν λάκκο αρμάτων. Παρόμοια φαινόμενα έχουν τεκμηριωθεί επίσης στο Linxiao και στο Xishan.

Οι συγγραφείς προτείνουν μια υπόθεση: Ότι τα χάλκινα ψάρια από τον λάκκο των αρμάτων ενδέχεται να αφαιρέθηκαν από τα φέρετρα και στη συνέχεια να τοποθετήθηκαν στον λάκκο ως μέρος της τελετουργίας. Παραθέτουν το Zhouli (ένα άλλο κλασικό κείμενο): «Όταν βρίσκεστε στον λάκκο του τάφου, ξεφορτώστε το νεκρικό φορείο και αφαιρέστε τα διακοσμητικά».

Η πίστη στα Κίτρινα Νερά

Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο. Στην αρχαία Κίνα υπήρχε η πεποίθηση ότι ο κάτω κόσμος, ο κόσμος των νεκρών, ήταν τα Κίτρινα Νερά (Huangquan). Το νερό, και ιδιαίτερα τα ψάρια ως υδρόβια πλάσματα, απέκτησαν στη μυθολογία μια συμβολική σημασία θανάτου και αναγέννησης.

Ως το πιο κοινό υδρόβιο πλάσμα, στο ψάρι αποδόθηκε ο συμβολισμός του θανάτου και της αναγέννησης στη μυθολογία, γεγονός που οδήγησε στην ευρεία χρήση αντικειμένων σε σχήμα ψαριού στις ταφικές τελετουργίες, ώστε να συνοδεύουν και να βοηθούν τον θανόντα να εισέλθει στα Κίτρινα Νερά, εξηγούν οι ερευνητές.

Επιπλέον, το μοτίβο των ψαριών που αντικαθιστούν τα άλογα για να σύρουν μια άμαξα που μεταφέρει έναν άνθρωπο —γνωστό ως “άρμα ψαριών” ή “πομπή του Hebo” (του θεού του ποταμού)— εμφανίζεται συχνά στις τοιχογραφίες τάφων της δυναστείας των Χαν.

Στην αρχαία Κίνα, στοιχεία που συνδέουν τα ψάρια με τις άμαξες σε ταφικό πλαίσιο παρατηρούνται αδιάλειπτα από τη δυναστεία των Δυτικών Τζόου έως την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου, την περίοδο των Εμπόλεμων Κρατών και τη δυναστεία των Χαν, σημειώνει η μελέτη. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι συγγραφείς διατυπώνουν μια τολμηρή αλλά τεκμηριωμένη υπόθεση: «Προτείνουμε ότι τα χάλκινα ψάρια που βρέθηκαν στη θέση CMK1, τα οποία αποτελούν παράδειγμα της πρακτικής που συζητήθηκε προηγουμένως —δηλαδή της τοποθέτησης χάλκινων ψαριών από ταφές μέσα στον λάκκο των αρμάτων— ενδέχεται να έχουν σχέση με την πίστη στα Κίτρινα Νερά, λειτουργώντας ενδεχομένως ως οδηγοί για τους κατόχους των τάφων».

Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Αναγνωρίζουν ότι αυτή η υπόθεση βασίζεται κυρίως σε συμβολικές αναλογίες και ότι, ελλείψει περισσότερων αρχαιολογικών και κειμενικών αποδείξεων, το νόημα αυτών των πρακτικών παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα για μελλοντικές συζητήσεις.

Η εργασία υπό την καθοδήγηση των Uros Dordevic, Xiaoting Wang και του καθηγητή Wugan Luo (Πανεπιστήμιο της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών) αποτελεί την πρώτη συστηματική επιστημονική ανάλυση των χάλκινων ψαριών του Weijiaya.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όλα τα κομμάτια ήταν χυτά, ότι ανήκουν στον τύπο του μολυβδούχου ορείχαλκου, ότι ο χαλκός προέρχεται από μια κοινή πηγή για τον πολιτισμό των Τσιν εκείνης της εποχής και ότι ο μόλυβδος προήλθε από τουλάχιστον δύο διαφορετικές πηγές, που πιθανώς βρίσκονται στη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ. Όμως η πιο καινοτόμος συμβολή της έρευνας είναι η λειτουργική ερμηνεία.

Ενώ τα ψάρια που βρέθηκαν στον τάφο M4 χρησίμευαν απλώς ως διακοσμητικά στοιχεία του φερέτρου, εκείνα που εντοπίστηκαν στον λάκκο των αρμάτων CMK1 είχαν ένα βαθύτερο τελετουργικό νόημα, συνδεδεμένο με τις πεποιθήσεις για το ταξίδι της ψυχής στη μεταθανάτια ζωή μέσω των Κίτρινων Νερών.

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη που αποσαφηνίζει συστηματικά τη δεξιοτεχνία, την προέλευση των πόρων και τη λειτουργική σημασία των χάλκινων ψαριών του Weijiaya, έχοντας σημαντική αξία για την πρόοδο της έρευνας στην προ-Τσιν αρχαιολογία, καταλήγουν οι συγγραφείς.

Τα χάλκινα ψάρια του Weijiaya, μικρά αντικείμενα μήκους μόλις λίγων εκατοστών, μετατρέπονται έτσι σε σιωπηλούς μάρτυρες ενός κόσμου πεποιθήσεων, όπου οι νεκροί ταξίδευαν με άρματα που έσερναν ψάρια προς μια υδάτινη μεταθανάτια ζωή, καθοδηγούμενοι από αυτά τα μεταλλικά φυλακτά στα “Κίτρινα Νερά” του κάτω κόσμου.