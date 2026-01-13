Δέος από αρχαιολογική αποκάλυψη κατά τη διάρκεια έργων για την κατασκευή δρόμου – Βρέθηκε «πριγκιπικός» τάφος με σιλουέτες που μοιάζουν με «φαντάσματα»

Η όξινη άμμος των ακτών του Σάφολκ δεν διατήρησε οστά, αλλά «έσωσε» τις σκιές τους. Σιλουέτες που μοιάζουν με «φαντάσματα» και οριοθετούν με χιλιοστομετρική ακρίβεια το σχήμα ενός ολόκληρου αλόγου με την εξάρτησή του, δύο ανθρώπινων σωμάτων και ενός συνόλου ταφικών κτερισμάτων από όπλα και προσωπικά αντικείμενα.

Αυτή η αριστοκρατική αγγλοσαξονική ταφή, την οποία οι αρχαιολόγοι περιγράφουν απερίφραστα ως “πριγκιπική”, μόλις ανακαλύφθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ανασκαφικά προγράμματα στη βρετανική ιστορία, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στην τεράστια έκταση που προορίζεται για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Sizewell C.

Το εύρημα κατατάσσει αυτόν τον χώρο, αμετάκλητα, στην ίδια παράδοση με τα μεγάλα ταφικά μνημεία της βασιλικής οικογένειας των Ανατολικών Σαξόνων, όπως το Σάτον Χου (Sutton Hoo), το Σνέιπ (Snape) ή το Πρίτλγουελ (Prittlewell).

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον δρόμο πρόσβασης μήκους 6.5 χιλιομέτρων που θα εξυπηρετεί το μελλοντικό εργοστάσιο.

Η ομάδα της Oxford Cotswold Archaeology (OCA), υπεύθυνη για την προληπτική αρχαιολογική παρακολούθηση του γιγαντιαίου αυτού έργου, εντόπισε μια ομάδα έντεκα ταφικών τύμβων της αγγλοσαξονικής περιόδου, που χρονολογούνται μεταξύ του 6ου και 7ου αιώνα μ.Χ.

Σε έναν από αυτούς, το έδαφος αποκάλυψε μια σύνθετη και συμβολικά φορτισμένη σύνθεση: Οι σκελετοί από άμμο ενός ενήλικα και ενός παιδιού, συνοδευόμενοι από το ευκρινώς καθορισμένο περίγραμμα ενός αλόγου ύψους περίπου 1.4 μέτρων, εμφανίστηκαν τοποθετημένοι μέσα στον ίδιο τάφο. Η θέση του ιπποειδούς, που ήταν ξαπλωμένο στο πλάι με το κεφάλι του σε συγκεκριμένο προσανατολισμό, μαζί με την απουσία σημαδιών βίαιου τραύματος, υποδηλώνουν μια τελετουργική θυσία ως μέρος της νεκρικής πομπής.

Ο Len Middleton υπεύθυνος του έργου της OCA στην τοποθεσία, εξήγησε τη μοναδικότητα της διατήρησης. Οι συνθήκες του εδάφους έχουν διαλύσει εντελώς όλα τα οστά και την οργανική ύλη, αλλά κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης, τα σώματα αλλοίωσαν την υφή και τη συμπίεση της γύρω άμμου, δημιουργώντας φυσικά καλούπια εξαιρετικής ακρίβειας.

«Αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι λείψανα, αλλά αποτυπώματα· τέλεια αρνητικά που αποτυπώνουν τις φυσικές διαστάσεις των ατόμων και του αλόγου με ένα επίπεδο λεπτομέρειας που μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη στάση τους και τη διάταξη των αντικειμένων», σημείωσε ο Μίντλετον.

Η διαδικασία της ανασκαφής μετατρέπεται έτσι σε μια μορφή φωτογραφικής εμφάνισης, στην οποία τα πινέλα και τα οδοντιατρικά εργαλεία αντικαθιστούν το φτυάρι για να καθαρίσουν, κόκκο προς κόκκο, αυτές τις μόνιμες σκιές.

Παράλληλα με τις σιλουέτες, οι αρχαιολόγοι ανέκτησαν τα πραγματικά αντικείμενα που συνόδευαν τους νεκρούς: ασημένια και χάλκινα κύπελλα, γυάλινες χάντρες και όπλα. Αυτό το σύνολο υλικών είναι που καθορίζει την κοινωνική θέση της ταφής. Η παρουσία ενός αλόγου με πλήρη εξάρτηση αποτελεί αναμφισβήτητο δείκτη πλούτου και ισχύος στον πρώιμο αγγλοσαξονικό πολιτισμό, προοριζόμενο για άτομα στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας.

Ο παραλληλισμός με τα μεγάλα βασιλικά κενοτάφια της περιοχής είναι άμεσος και ενισχύει την ιδέα μιας ακτής του Σάφολκ πυκνοκατοικημένης από κοινότητες οργανωμένες σε βασίλεια, με ελίτ που εξέφραζαν την εξουσία και τις διασυνδέσεις τους μέσα από πολυτελή και κωδικοποιημένα ταφικά τελετουργικά.

Για τον Nigel Cann, διευθύνοντα σύμβουλο της Sizewell C, το εύρημα υπογραμμίζει τη δέσμευση του έργου υποδομής για τη διατήρηση της κληρονομιάς. «Προσφέρει μια συναρπαστική εικόνα της πλούσιας κληρονομιάς του Σάφολκ και της ζωής των παλαιότερων κοινοτήτων του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλα τα στοιχεία έχουν τεκμηριωθεί και διατηρηθεί σχολαστικά για μελλοντική μελέτη.

Αφού καταγραφεί τρισδιάστατα με τη χρήση των πλέον προηγμένων τεχνικών φωτογραμμετρίας, η αρχαιολογική αλληλουχία μπορεί να απομακρυνθεί από την πορεία των κατασκευαστικών έργων, διασφαλίζοντας τόσο την πρόοδο του ενεργειακού έργου όσο και τη διατήρηση των ιστορικών πληροφοριών.

Αυτή η πριγκιπική ταφή, ωστόσο, αποτελεί μόνο το πιο εντυπωσιακό κομμάτι ενός χρονικού παζλ πρωτοφανούς κλίμακας. Περισσότεροι από διακόσιοι αρχαιολόγοι εργάζονται ταυτόχρονα σε εβδομήντα τοποθεσίες διάσπαρτες στις εκτάσεις του Sizewell C, ανασκάπτοντας μια συνολική επιφάνεια που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Η χρονολόγηση που αναδύεται εκτείνεται από τη βαθιά προϊστορία έως τον 20ό αιώνα, συνθέτοντας μια σχεδόν πλήρη αφήγηση της ανθρώπινης παρουσίας κατά μήκος αυτού του τμήματος της ακτογραμμής. Ανάμεσα στις πρόσφατες ανακαλύψεις υπάρχουν αρκετά εξαιρετικά ευρήματα.

Σε μια τοποθεσία, ήρθε στο φως μια δρύινη σκάλα της Εποχής του Σιδήρου, ένα οργανικό τεχνούργημα εξαιρετικής σπανιότητας, δεδομένης της τάσης του ξύλου να αποσυντίθεται. Σε μια άλλη, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν οπές πασσάλων και σχετικό υλικό από ένα κτίριο της Πρώιμης Νεολιθικής περιόδου, που χρονολογείται μεταξύ 4000 και 3500 π.Χ., μαζί με λίθινα εργαλεία και κεραμική.

Ένα αγγείο αποτέφρωσης της Εποχής του Χαλκού συμπληρώνει ένα ακόμη κεφάλαιο αυτής της μακράς αλληλουχίας. Τα κινητά ευρήματα που ανακτήθηκαν είναι εξίσου αποκαλυπτικά.

Οι ειδικοί έχουν καταγράψει έναν χειροπέλεκυ της Μουστεριανής περιόδου που χρονολογείται πριν από 40.000 χρόνια, εξαιρετικά φιλοτεχνημένες νεολιθικές αιχμές βελών από πυριτόλιθο, ρωμαϊκά εξαρτήματα ένδυσης και μια σφραγισμένη φιάλη μπύρας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ανάμεσα όμως σε όλα αυτά, ένα μικρό γυάλινο αντικείμενο ξεχωρίζει για τη μοναδικότητά του: Ένα μεσαιωνικό προσκυνηματικό μετάλλιο (παράσημο) κατασκευασμένο στη Βενετία, που απεικονίζει τον Εσταυρωμένο ανάμεσα σε δύο μορφές.

Μόνο ελάχιστα παρόμοια δείγματα είναι γνωστά σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, και η παρουσία του εδώ υποδηλώνει μια σύνδεση της περιοχής —ίσως μέσω του κοντινού Αββαείου του Λέιστον — με τις μεγάλες χριστιανικές προσκυνηματικές διαδρομές.

Η Rosanna Price, διευθύντρια επικοινωνίας της OCA και γηγενής του Σάφολκ, θα είναι υπεύθυνη για την παρουσίαση αυτών των ανακαλύψεων στην καθηγήτρια Alice Roberts στην τηλεοπτική εκπομπή.

Η Price περιέγραψε την εμπειρία της επίβλεψης αυτών των ανασκαφών ως “προνόμιο”. «Όλες οι πτυχές της ανθρώπινης ζωής —από τις συγκρούσεις μέχρι τις οικιακές υποθέσεις, από τη διατροφή μέχρι την προσωπική φροντίδα και τον θάνατο— βρίσκονται εκεί, εκτεθειμένες στο Σάιζγουελ (Sizewell)», δήλωσε.

Η αρχαιολόγος έδωσε έμφαση στη συσσωρευτική φύση του έργου: «Αποκαλύπτουν 36.000 χρόνια ανθρώπινης κατοίκησης, από τις πρώτες μετακινήσεις των Νεάντερταλ μέχρι τα σκληρά πεδία εκπαίδευσης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Ο τελικός προορισμός όλων αυτών των υλικών θα είναι το αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Σάφολκ, όπου θα είναι διαθέσιμα για ακαδημαϊκή έρευνα και μελλοντικές μουσειακές εκθέσεις.

Η Debbie Richards, αναπληρώτρια επικεφαλής αρχαιολογίας του συμβουλίου της κομητείας, τόνισε ότι το μέγεθος αυτών των ανακαλύψεων δεν πρέπει να υποτιμηθεί και επιβεβαίωσε τον θεμελιώδη ρόλο του θεσμού στη διασφάλιση ότι η ιστορία μας δεν θα χαθεί. Ως προεπισκόπηση, μια επιλογή από τα σημαντικότερα αντικείμενα θα εκτεθεί στο κοινό κατά τη διάρκεια ενός ανοιχτού διημέρου στο Yoxford Village Hall στις 21 και 22 Φεβρουαρίου.