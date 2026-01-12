Εκπληκτική αποκάλυψη για μυκηναϊκά χρυσά αντικείμενα που βρέθηκαν σε τάφους σε ελληνικό νησί – Τα μυστηριώδη σύμβολα που συνδέουν την Ελλάδα με τη Βόρεια Ευρώπη

Σύνοψη από το

  • Μια λεπτομερής μελέτη δύο μυκηναϊκών χρυσών αντικειμένων, που βρέθηκαν σε τάφους στην Κεφαλονιά, αποκάλυψε την μακρινή προέλευση των ηλιακών τους συμβόλων από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη.
  • Η έρευνα απορρίπτει την ιδέα ότι τα αντικείμενα ήταν απλές εισαγωγές, προτείνοντας μια περίπλοκη διαδικασία διαπολιτισμικής ανταλλαγής και υβριδοποίησης, όπου ξένα στοιχεία συγχωνεύτηκαν με τοπικά.
  • Η Κεφαλονιά αναδεικνύεται ως επίκεντρο θαλάσσιων διαδρομών που συνέδεαν το Αιγαίο με την Κεντρική Ευρώπη, με τα ευρήματα να μαρτυρούν την ενεργή ενσωμάτωση εξωτερικών επιρροών από τις τοπικές ελίτ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Χρυσό κόσμημα από τη Λακκήθρα. Φωτογραφία: Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Χρυσό κόσμημα από τη Λακκήθρα. Φωτογραφία: Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Μια λεπτομερής μελέτη δύο μυκηναϊκών χρυσών αντικειμένων, που βρέθηκαν σε τάφους στο νησί της Κεφαλονιάς, αποκάλυψε την μακρινή προέλευση των ηλιακών τους συμβόλων: Από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη.

Ανακαλύφθηκε πρωτόγνωρο οστέινο κουτί μέσα σε τάφο γυναίκας – Τα μοναδικά μοτίβα με τους ομόκεντρους κύκλους

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Journal of Archaeology, αναλύει πώς αυτά τα «ξένα» μοτίβα έφτασαν στη Μεσόγειο και επανερμηνεύθηκαν από τις τοπικές κοινότητες, προσφέροντας ένα συναρπαστικό στιγμιότυπο ενός δικτυωμένου κόσμου στο τέλος της Εποχής του Χαλκού.

Τα αντικείμενα, τα οποία χρονολογούνται μεταξύ του 12ου και 11ου αιώνα π.Χ. (μεταανακτορική μυκηναϊκή περίοδος), ανακαλύφθηκαν σε δύο διαφορετικά νεκροταφεία στην περιοχή της Λειβαθούς, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κεφαλονιάς. Αν και αμφότερα είναι κατασκευασμένα από σφυρήλατο χρυσό και φέρουν ηλιακή εικονογραφία, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

«Το δαχτυλίδι της αιώνιας πίστης»: Ανακαλύφθηκε χρυσό σύμβολο αγάπης 2.000 ετών
Οι τοποθεσίες που αναφέρονται στο κείμενο. Φωτογραφία: Υπηρεσία Παρακολούθησης Ξηράς Copernicus του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, 2021 / Χριστίνα Σουγιουτζόγλου-Haywood 2026
Οι τοποθεσίες που αναφέρονται στο κείμενο. Φωτογραφία: Υπηρεσία Παρακολούθησης Ξηράς Copernicus του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, 2021 / Χριστίνα Σουγιουτζόγλου-Haywood 2026

Το πρώτο, από τα Μαζαρακάτα, είναι ένα τμήμα αυτού που πιθανότατα ήταν δίσκος διαμέτρου περίπου 12 εκατοστών. Είναι διακοσμημένο με ανάγλυφους ομόκεντρους κύκλους.

Το δεύτερο, που βρέθηκε στη Λακήθρα, είναι ένα ακέραιο, επίμηκες κομμάτι μήκους 9.7 εκατοστών, το οποίο απεικονίζει έναν τροχό με τέσσερις ακτίνες (έναν σταυρό μέσα σε κύκλο) από τον οποίο εκτείνονται δύο ταινίες που καταλήγουν σε συμμετρικές έλικες.

Ανακαλύφθηκε εντυπωσιακός τάφος 1.300 ετών – Τα τεχνουργήματα που περιείχε ρίχνουν φως στη ζωή των ελίτ της δυναστείας Τανγκ

Το δεύτερο, ανακαλύφθηκε σε έναν ομαδικό τάφο τύπου «σπηλαιώδους θαλάμου», μαζί με κτερίσματα που περιλάμβαναν αγγεία, ένα στιλέτο, μια λόγχη και μια πιθανώς ξύλινη ασπίδα, γεγονός που υποδηλώνει την ταφή ενός πολεμιστή.

Το κόσμημα από τα Μαζαρακάτα, πρόσθια και οπίσθια όψη. Φωτογραφία: Laténium, πάρκο και μουσείο αρχαιολογίας, Hauterive (Neuchâtel) Ελβετία.
Το κόσμημα από τα Μαζαρακάτα, πρόσθια και οπίσθια όψη. Φωτογραφία: Laténium, πάρκο και μουσείο αρχαιολογίας, Hauterive (Neuchâtel) Ελβετία.

Η απροσδόκητη προέλευση των συμβόλων: Ο ήλιος από τον βορρά

Αυτό που καθιστά αυτά τα κοσμήματα ιδιαίτερα είναι τα διακοσμητικά τους μοτίβα. Οι ομόκεντροι κύκλοι και ο ηλιακός τροχός με τις τέσσερις ακτίνες δεν αποτελούν ενδεικτικά μυκηναϊκά σχέδια. Η μελέτη τα προσδιορίζει σαφώς ως ηλιακά σύμβολα σκανδιναβικού και κεντροευρωπαϊκού τύπου. Στην Ευρώπη της Εποχής του Χαλκού, τα μοτίβα αυτά έφεραν ισχυρό κοσμολογικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, συνδεόμενα με το ταξίδι του ήλιου στον ουρανό, ακόμη και με μια θεότητα του ήλιου.

Τα πλησιέστερα παράλληλα δεν εντοπίζονται στην Ελλάδα, αλλά στην Ιταλία: σε χρυσούς δίσκους από αναθηματικές αποθέσεις στο Gualdo Tadino (Ούμπρια) και στη Rocavecchia (Απουλία). Αυτοί οι ιταλικοί δίσκοι θεωρούνται με τη σειρά τους εκφάνσεις κεντροευρωπαϊκών ηλιακών συμβόλων. Όπως σημειώνει το άρθρο, η κοινή πεποίθηση είναι ότι η μορφή και η διακόσμηση των ιταλικών δίσκων αντανακλούν την εξαιρετικά συμβολική σημασία του ήλιου στα ευρωπαϊκά πλαίσια.

Εσωτερικό του τάφου Α, Λακκήθρα. Πηγή: Χριστίνα Σουγιουτζόγλου-Haywood 2026.
Εσωτερικό του τάφου Α, Λακκήθρα. Πηγή: Χριστίνα Σουγιουτζόγλου-Haywood 2026.

Η έρευνα απορρίπτει την απλοϊκή ιδέα ότι τα αντικείμενα αυτά ήταν εισαγωγές. Αντίθετα, προτείνει μια περίπλοκη διαδικασία διαπολιτισμικής ανταλλαγής και υβριδοποίησης. Ο δίσκος από τα Μαζαρακάτα είναι ο πλησιέστερος, τεχνικά και εικονογραφικά, προς τα ιταλικά πρότυπα.

Ενδέχεται να ήταν ένα ξένο αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιο, αλλά τοποθετήθηκε σε ένα νέο πολιτισμικό πλαίσιο: έναν μυκηναϊκό τάφο. Η πιθανή λειτουργία του ήταν η διακόσμηση ενός σαβάνου ή ενός ενδύματος ταφής, μια πρακτική γνωστή στο Αιγαίο, αν και η χρήση χρυσού σε αυτό το πλαίσιο ήταν εξαιρετικά σπάνια.

Το κομμάτι από τη Λακκήθρα, ωστόσο, αποτελεί διαφορετική περίπτωση. Συνδυάζει το ηλιακό μοτίβο σαφούς ευρωπαϊκής έμπνευσης (τον τροχό) με τυπικά μυκηναϊκά στοιχεία: Οι έλικες στις άκρες των ταινιών μπορεί να είναι μια παραλλαγή των μυκηναϊκών σπειρών ή του μοτίβου του κρίνου, και το γέμισμα με λοξές γραμμές είναι ένα μοτίβο ζιγκ-ζαγκ χαρακτηριστικό της κεραμικής εκείνης της περιόδου στην Κεφαλονιά.

Επιπλέον, η τεχνική κατασκευής του —με τις άκρες διπλωμένες για τη στερέωσή του σε ένα υπόστρωμα— είναι κοινή στη μυκηναϊκή χρυσοχοΐα. Η μελέτη υποστηρίζει ότι ενώ το αντικείμενο από τα Μαζαρακάτα αντιπροσωπεύει μια ιδιοποίηση χωρίς τροποποίηση, το κομμάτι της Λακήθρας είναι αποτέλεσμα μιας «υλικής εμπλοκής», δημιουργώντας ένα υβριδικό αντικείμενο στο οποίο το ξένο στοιχείο συγχωνεύεται με το τοπικό.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ονομαστεί από άλλους μελετητές «δημιουργική μετάφραση».

Τι ήταν και σε τι χρησίμευαν;

Η ακριβής λειτουργία του κομματιού από τη Λακήθρα είναι ενδιαφέρουσα. Με βάση το σχήμα του, οι ερευνητές εξετάζουν δύο κυρίαρχες πιθανότητες στο μυκηναϊκό πλαίσιο: Θα μπορούσε να ήταν η επένδυση της λαβής ενός χάλκινου καθρέφτη ή της λαβής ενός μικρού στιλέτου.

Η υπόθεση του καθρέφτη αναδεικνύεται ως η ισχυρότερη ερμηνεία. Καθρέφτες, συχνά με περίτεχνες ελεφάντινες λαβές, αποτελούσαν αντικείμενα κύρους στο Αιγαίο και εντοπίζονται κυρίως σε ταφικά πλαίσια. Η συμβολική σχέση μεταξύ του καθρέφτη και του ήλιου, λόγω της ανακλαστικής επιφάνειάς του, προσθέτει ένα συνεκτικό νόημα που συμφωνεί με την ηλιακή εικονογραφία του αντικειμένου.

Η εναπόθεσή του σε έναν τάφο, πιθανώς ενός πολεμιστή, συνδέεται με ερμηνείες του ταφικού συμβολισμού. Τα αντικείμενα αυτά όχι μόνο αντανακλούσαν την κοινωνική θέση του νεκρού, αλλά θα μπορούσαν επίσης να σχετίζονται με πεποιθήσεις για το ταξίδι της μεταθανάτιας ζωής.

Η μελέτη εξετάζει πώς τα σύμβολα του πλοίου και του άρματος, τα οποία συχνά συνδέονται με τον ήλιο στην ευρωπαϊκή εικονογραφία, έφεραν επίσης υποδηλώσεις ενός «ταξιδιού της ψυχής» στον κόσμο του Αιγαίου.

Ένας συνδεδεμένος κόσμος: Θαλάσσιες διαδρομές και μετακινούμενες ελίτ

Πώς έφτασαν αυτές οι ιδέες και οι εικονογραφίες σε ένα ελληνικό νησί; Το άρθρο ανάγει την Κεφαλονιά στο επίκεντρο των θαλάσσιων διαδρομών που συνέδεαν το Αιγαίο με την Αδριατική και, μέσω της Ιταλίας, με την Κεντρική Ευρώπη.

Μετά την κατάρρευση του μυκηναϊκού ανακτορικού συστήματος, οι διαδρομές αυτές απελευθερώθηκαν από τον κεντρικό έλεγχο, αυξάνοντας τις ανταλλαγές.

Η Κεφαλονιά παρουσιάζει περισσότερες αποδείξεις αυτών των συνδέσεων: εκτός από αυτά τα κοσμήματα, στα νεκροταφεία της έχουν βρεθεί χάντρες από κεχριμπάρι Βαλτικής (πιθανώς βορειοϊταλικής προέλευσης) και γυάλινες χάντρες που μπορεί να προέρχονται από τη Φρατεζίνα (Frattesina), ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής στην κοιλάδα του Πάδου.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι μέλη της τοπικής ελίτ, πιθανώς πολεμιστές, πραγματοποιούσαν ταξίδια διασχίζοντας το Ιόνιο έως την Αδριατική Θάλασσα. Αντικείμενα όπως αυτά τα χρυσά κοσμήματα, το κεχριμπάρι, ή τα λεγόμενα μπρούτζινα πεδία τεφροδόχων, ιταλικής προέλευσης, θα μπορούσαν να αποτελούν μαρτυρίες των κατορθωμάτων τους, εμπορικών συμφωνιών, ή συμμαχιών, πιθανώς και μικτών γάμων.

Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο απλός χαρακτηρισμός αυτών των αντικειμένων ως «εισαγόμενων» είναι ανεπαρκής. Αντιπροσωπεύουν ένα πλουσιότερο φαινόμενο: την ενεργή ενσωμάτωση εξωτερικών επιρροών σε ένα τοπικό πολιτισμικό με συναφείς συμβολικές παραδόσεις.

Όπως τονίζει το κείμενο, ο υβριδικός χαρακτήρας του ευρήματος της Λακήθρας και η χρήση και των δύο αντικειμένων… σε ταφικές τελετουργίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα συγκρητισμού. Παρόλο που οι μετανακτορικές μυκηναϊκές κοινωνίες ήταν ριζωμένες στις δικές τους παραδόσεις, δεν ήταν ξένες προς παρόμοιες κοσμολογικές έννοιες.

Η έρευνα υπενθυμίζει ότι στο Αιγαίο, ήδη από τους μινωικούς χρόνους, υπήρχαν ηλιακά σύμβολα (όπως αυτό σε μια λίθινη μήτρα από το Παλαίκαστρο της Κρήτης) και υφίσταντο συσχετισμοί ανάμεσα σε υδρόβια πτηνά, πλοία και τον θεϊκό και ταφικό κόσμο.

Επομένως, η άφιξη νέων ευρωπαϊκών ηλιακών συμβόλων δεν έπεσε σε άγονο έδαφος, αλλά επαναπροσδιορίστηκε και προσαρμόστηκε. Αυτά τα δύο μικρά χρυσά αντικείμενα είναι, τελικά, υλική απόδειξη μιας δυναμικής και συνδεδεμένης Κεφαλονιάς, όπου οι τοπικές ελίτ, συμμετέχοντας σε δίκτυα ανταλλαγών μεγάλων αποστάσεων, υιοθέτησαν και προσάρμοσαν ξένες εικονογραφίες για να εκφράσουν πεποιθήσεις και να διεκδικήσουν το κύρος τους σε έναν κόσμο που άλλαζε.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα Χριστίνα Σουγιουτζόγλου-Haywood, αυτά τα κοσμήματα αντικατοπτρίζουν τόσο την «παγκοσμιοποίηση» όσο και την αυξημένη εμβέλεια των αλληλεπιδράσεων μεγάλων αποστάσεων της περιόδου. Σε τοπικό επίπεδο, δείχνουν μια δυναμική κοινωνία που τιμούσε τη συλλογική μνήμη, ενώ ταυτόχρονα ήταν δεκτική σε εξωτερικές επιρροές και ιδέες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ανακαίνιση σπιτιού: Πότε πρέπει να βγάζουμε άδεια από πολεοδομία – Λίστα με τις εργασίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:00 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

«Μίλησαν» πετρώματα 3,7 δισ. ετών: Η εντυπωσιακή ανακάλυψη για τη γέννηση Γης και Σελήνης

Αρχαία πετρώματα από την Αυστραλία αποκαλύπτουν πώς μια καταστροφική κοσμική σύγκρουση βοήθησε...
08:06 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ανακαλύφθηκε πρωτόγνωρο οστέινο κουτί μέσα σε τάφο γυναίκας – Τα μοναδικά μοτίβα με τους ομόκεντρους κύκλους

Αρχαιολόγοι στην Αγγλία έφεραν στο φως ένα εξαιρετικό τεχνούργημα που αναδιαμορφώνει την καταν...
23:00 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Η θρυλική μάχη του 1003 αποδείχθηκε αληθινή – Πώς 500 άνδρες κατατρόπωσαν 20.000 στρατιώτες

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Treballs d’Arqueologia επανεξετάζει ένα από...
22:33 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Αρχαία Τενέα Κορίνθου: Πώς μία τυχαία ανακάλυψη έφερε στο φως έναν μοναδικό θησαυρό – «Ο πλούτος είναι εμφανής παντού»

Πολλοί αναζητούσαν τη σημερινή θέση της αρχαίας Τενέας, αλλά τα στοιχεία που έδιναν οι ιστορικ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι