Εκπληκτική αποκάλυψη για μυκηναϊκά χρυσά αντικείμενα που βρέθηκαν σε τάφους σε ελληνικό νησί – Τα μυστηριώδη σύμβολα που συνδέουν την Ελλάδα με τη Βόρεια Ευρώπη

Μια λεπτομερής μελέτη δύο μυκηναϊκών χρυσών αντικειμένων, που βρέθηκαν σε τάφους στο νησί της Κεφαλονιάς, αποκάλυψε την μακρινή προέλευση των ηλιακών τους συμβόλων: Από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Journal of Archaeology, αναλύει πώς αυτά τα «ξένα» μοτίβα έφτασαν στη Μεσόγειο και επανερμηνεύθηκαν από τις τοπικές κοινότητες, προσφέροντας ένα συναρπαστικό στιγμιότυπο ενός δικτυωμένου κόσμου στο τέλος της Εποχής του Χαλκού.

Τα αντικείμενα, τα οποία χρονολογούνται μεταξύ του 12ου και 11ου αιώνα π.Χ. (μεταανακτορική μυκηναϊκή περίοδος), ανακαλύφθηκαν σε δύο διαφορετικά νεκροταφεία στην περιοχή της Λειβαθούς, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κεφαλονιάς. Αν και αμφότερα είναι κατασκευασμένα από σφυρήλατο χρυσό και φέρουν ηλιακή εικονογραφία, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

Το πρώτο, από τα Μαζαρακάτα, είναι ένα τμήμα αυτού που πιθανότατα ήταν δίσκος διαμέτρου περίπου 12 εκατοστών. Είναι διακοσμημένο με ανάγλυφους ομόκεντρους κύκλους.

Το δεύτερο, που βρέθηκε στη Λακήθρα, είναι ένα ακέραιο, επίμηκες κομμάτι μήκους 9.7 εκατοστών, το οποίο απεικονίζει έναν τροχό με τέσσερις ακτίνες (έναν σταυρό μέσα σε κύκλο) από τον οποίο εκτείνονται δύο ταινίες που καταλήγουν σε συμμετρικές έλικες.

Το δεύτερο, ανακαλύφθηκε σε έναν ομαδικό τάφο τύπου «σπηλαιώδους θαλάμου», μαζί με κτερίσματα που περιλάμβαναν αγγεία, ένα στιλέτο, μια λόγχη και μια πιθανώς ξύλινη ασπίδα, γεγονός που υποδηλώνει την ταφή ενός πολεμιστή.

Η απροσδόκητη προέλευση των συμβόλων: Ο ήλιος από τον βορρά

Αυτό που καθιστά αυτά τα κοσμήματα ιδιαίτερα είναι τα διακοσμητικά τους μοτίβα. Οι ομόκεντροι κύκλοι και ο ηλιακός τροχός με τις τέσσερις ακτίνες δεν αποτελούν ενδεικτικά μυκηναϊκά σχέδια. Η μελέτη τα προσδιορίζει σαφώς ως ηλιακά σύμβολα σκανδιναβικού και κεντροευρωπαϊκού τύπου. Στην Ευρώπη της Εποχής του Χαλκού, τα μοτίβα αυτά έφεραν ισχυρό κοσμολογικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, συνδεόμενα με το ταξίδι του ήλιου στον ουρανό, ακόμη και με μια θεότητα του ήλιου.

Τα πλησιέστερα παράλληλα δεν εντοπίζονται στην Ελλάδα, αλλά στην Ιταλία: σε χρυσούς δίσκους από αναθηματικές αποθέσεις στο Gualdo Tadino (Ούμπρια) και στη Rocavecchia (Απουλία). Αυτοί οι ιταλικοί δίσκοι θεωρούνται με τη σειρά τους εκφάνσεις κεντροευρωπαϊκών ηλιακών συμβόλων. Όπως σημειώνει το άρθρο, η κοινή πεποίθηση είναι ότι η μορφή και η διακόσμηση των ιταλικών δίσκων αντανακλούν την εξαιρετικά συμβολική σημασία του ήλιου στα ευρωπαϊκά πλαίσια.

Η έρευνα απορρίπτει την απλοϊκή ιδέα ότι τα αντικείμενα αυτά ήταν εισαγωγές. Αντίθετα, προτείνει μια περίπλοκη διαδικασία διαπολιτισμικής ανταλλαγής και υβριδοποίησης. Ο δίσκος από τα Μαζαρακάτα είναι ο πλησιέστερος, τεχνικά και εικονογραφικά, προς τα ιταλικά πρότυπα.

Ενδέχεται να ήταν ένα ξένο αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιο, αλλά τοποθετήθηκε σε ένα νέο πολιτισμικό πλαίσιο: έναν μυκηναϊκό τάφο. Η πιθανή λειτουργία του ήταν η διακόσμηση ενός σαβάνου ή ενός ενδύματος ταφής, μια πρακτική γνωστή στο Αιγαίο, αν και η χρήση χρυσού σε αυτό το πλαίσιο ήταν εξαιρετικά σπάνια.

Το κομμάτι από τη Λακκήθρα, ωστόσο, αποτελεί διαφορετική περίπτωση. Συνδυάζει το ηλιακό μοτίβο σαφούς ευρωπαϊκής έμπνευσης (τον τροχό) με τυπικά μυκηναϊκά στοιχεία: Οι έλικες στις άκρες των ταινιών μπορεί να είναι μια παραλλαγή των μυκηναϊκών σπειρών ή του μοτίβου του κρίνου, και το γέμισμα με λοξές γραμμές είναι ένα μοτίβο ζιγκ-ζαγκ χαρακτηριστικό της κεραμικής εκείνης της περιόδου στην Κεφαλονιά.

Επιπλέον, η τεχνική κατασκευής του —με τις άκρες διπλωμένες για τη στερέωσή του σε ένα υπόστρωμα— είναι κοινή στη μυκηναϊκή χρυσοχοΐα. Η μελέτη υποστηρίζει ότι ενώ το αντικείμενο από τα Μαζαρακάτα αντιπροσωπεύει μια ιδιοποίηση χωρίς τροποποίηση, το κομμάτι της Λακήθρας είναι αποτέλεσμα μιας «υλικής εμπλοκής», δημιουργώντας ένα υβριδικό αντικείμενο στο οποίο το ξένο στοιχείο συγχωνεύεται με το τοπικό.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ονομαστεί από άλλους μελετητές «δημιουργική μετάφραση».

Τι ήταν και σε τι χρησίμευαν;

Η ακριβής λειτουργία του κομματιού από τη Λακήθρα είναι ενδιαφέρουσα. Με βάση το σχήμα του, οι ερευνητές εξετάζουν δύο κυρίαρχες πιθανότητες στο μυκηναϊκό πλαίσιο: Θα μπορούσε να ήταν η επένδυση της λαβής ενός χάλκινου καθρέφτη ή της λαβής ενός μικρού στιλέτου.

Η υπόθεση του καθρέφτη αναδεικνύεται ως η ισχυρότερη ερμηνεία. Καθρέφτες, συχνά με περίτεχνες ελεφάντινες λαβές, αποτελούσαν αντικείμενα κύρους στο Αιγαίο και εντοπίζονται κυρίως σε ταφικά πλαίσια. Η συμβολική σχέση μεταξύ του καθρέφτη και του ήλιου, λόγω της ανακλαστικής επιφάνειάς του, προσθέτει ένα συνεκτικό νόημα που συμφωνεί με την ηλιακή εικονογραφία του αντικειμένου.

Η εναπόθεσή του σε έναν τάφο, πιθανώς ενός πολεμιστή, συνδέεται με ερμηνείες του ταφικού συμβολισμού. Τα αντικείμενα αυτά όχι μόνο αντανακλούσαν την κοινωνική θέση του νεκρού, αλλά θα μπορούσαν επίσης να σχετίζονται με πεποιθήσεις για το ταξίδι της μεταθανάτιας ζωής.

Η μελέτη εξετάζει πώς τα σύμβολα του πλοίου και του άρματος, τα οποία συχνά συνδέονται με τον ήλιο στην ευρωπαϊκή εικονογραφία, έφεραν επίσης υποδηλώσεις ενός «ταξιδιού της ψυχής» στον κόσμο του Αιγαίου.

Ένας συνδεδεμένος κόσμος: Θαλάσσιες διαδρομές και μετακινούμενες ελίτ

Πώς έφτασαν αυτές οι ιδέες και οι εικονογραφίες σε ένα ελληνικό νησί; Το άρθρο ανάγει την Κεφαλονιά στο επίκεντρο των θαλάσσιων διαδρομών που συνέδεαν το Αιγαίο με την Αδριατική και, μέσω της Ιταλίας, με την Κεντρική Ευρώπη.

Μετά την κατάρρευση του μυκηναϊκού ανακτορικού συστήματος, οι διαδρομές αυτές απελευθερώθηκαν από τον κεντρικό έλεγχο, αυξάνοντας τις ανταλλαγές.

Η Κεφαλονιά παρουσιάζει περισσότερες αποδείξεις αυτών των συνδέσεων: εκτός από αυτά τα κοσμήματα, στα νεκροταφεία της έχουν βρεθεί χάντρες από κεχριμπάρι Βαλτικής (πιθανώς βορειοϊταλικής προέλευσης) και γυάλινες χάντρες που μπορεί να προέρχονται από τη Φρατεζίνα (Frattesina), ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής στην κοιλάδα του Πάδου.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι μέλη της τοπικής ελίτ, πιθανώς πολεμιστές, πραγματοποιούσαν ταξίδια διασχίζοντας το Ιόνιο έως την Αδριατική Θάλασσα. Αντικείμενα όπως αυτά τα χρυσά κοσμήματα, το κεχριμπάρι, ή τα λεγόμενα μπρούτζινα πεδία τεφροδόχων, ιταλικής προέλευσης, θα μπορούσαν να αποτελούν μαρτυρίες των κατορθωμάτων τους, εμπορικών συμφωνιών, ή συμμαχιών, πιθανώς και μικτών γάμων.

Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο απλός χαρακτηρισμός αυτών των αντικειμένων ως «εισαγόμενων» είναι ανεπαρκής. Αντιπροσωπεύουν ένα πλουσιότερο φαινόμενο: την ενεργή ενσωμάτωση εξωτερικών επιρροών σε ένα τοπικό πολιτισμικό με συναφείς συμβολικές παραδόσεις.

Όπως τονίζει το κείμενο, ο υβριδικός χαρακτήρας του ευρήματος της Λακήθρας και η χρήση και των δύο αντικειμένων… σε ταφικές τελετουργίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα συγκρητισμού. Παρόλο που οι μετανακτορικές μυκηναϊκές κοινωνίες ήταν ριζωμένες στις δικές τους παραδόσεις, δεν ήταν ξένες προς παρόμοιες κοσμολογικές έννοιες.

Η έρευνα υπενθυμίζει ότι στο Αιγαίο, ήδη από τους μινωικούς χρόνους, υπήρχαν ηλιακά σύμβολα (όπως αυτό σε μια λίθινη μήτρα από το Παλαίκαστρο της Κρήτης) και υφίσταντο συσχετισμοί ανάμεσα σε υδρόβια πτηνά, πλοία και τον θεϊκό και ταφικό κόσμο.

Επομένως, η άφιξη νέων ευρωπαϊκών ηλιακών συμβόλων δεν έπεσε σε άγονο έδαφος, αλλά επαναπροσδιορίστηκε και προσαρμόστηκε. Αυτά τα δύο μικρά χρυσά αντικείμενα είναι, τελικά, υλική απόδειξη μιας δυναμικής και συνδεδεμένης Κεφαλονιάς, όπου οι τοπικές ελίτ, συμμετέχοντας σε δίκτυα ανταλλαγών μεγάλων αποστάσεων, υιοθέτησαν και προσάρμοσαν ξένες εικονογραφίες για να εκφράσουν πεποιθήσεις και να διεκδικήσουν το κύρος τους σε έναν κόσμο που άλλαζε.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα Χριστίνα Σουγιουτζόγλου-Haywood, αυτά τα κοσμήματα αντικατοπτρίζουν τόσο την «παγκοσμιοποίηση» όσο και την αυξημένη εμβέλεια των αλληλεπιδράσεων μεγάλων αποστάσεων της περιόδου. Σε τοπικό επίπεδο, δείχνουν μια δυναμική κοινωνία που τιμούσε τη συλλογική μνήμη, ενώ ταυτόχρονα ήταν δεκτική σε εξωτερικές επιρροές και ιδέες.