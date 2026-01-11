«Το δαχτυλίδι της αιώνιας πίστης»: Ανακαλύφθηκε χρυσό σύμβολο αγάπης 2.000 ετών

Σύνοψη από το

  • Ένα χρυσό ρωμαϊκό δαχτυλίδι πίστης, βάρους 23,63 γραμμαρίων και χρονολογούμενο από τον 2ο-3ο αιώνα μ.Χ., ανακαλύφθηκε στην αρχαία Βωνωνία της Βουλγαρίας. Το εύρημα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ρωμαϊκά ευρήματα στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.
  • Το δαχτυλίδι ανήκει στην κατηγορία των ρωμαϊκών δαχτυλιδιών συζυγικής πίστης, που ανταλλάσσονταν μεταξύ νεονύμφων και συμβόλιζαν την αφοσίωση και τον νόμιμο γάμο. Φέρει χαραγμένη την εικόνα ενός παντρεμένου ζευγαριού, σύμβολο συντροφικότητας και ισόβιας δέσμευσης.
  • Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το δαχτυλίδι κατασκευάστηκε τοπικά σε εργαστήρια της περιοχής, υποδηλώνοντας την ευημερία μιας τοπικής οικογένειας. Η χρηματοδότηση για τις ανασκαφές στην αρχαία Βωνωνία θα συνεχιστεί, υποσχόμενη περαιτέρω ανακαλύψεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

«Το δαχτυλίδι της αιώνιας πίστης»: Ανακαλύφθηκε χρυσό σύμβολο αγάπης 2.000 ετών
Φωτογραφία: Εθνικό Μουσείο Βουλγαρίας.

Αρχαιολογικές ανασκαφές στην αρχαία Βωνωνία, που βρίσκεται στο σημερινό Βιδίνιο της Βουλγαρίας, αποκάλυψαν ένα αξιοσημείωτο εύρημα που ρίχνει νέο φως στη ρωμαϊκή κοινωνική ζωή και τις γαμήλιες παραδόσεις.

Ανακαλύφθηκε εντυπωσιακός τάφος 1.300 ετών – Τα τεχνουργήματα που περιείχε ρίχνουν φως στη ζωή των ελίτ της δυναστείας Τανγκ

Ένα χρυσό ρωμαϊκό δαχτυλίδι πίστης, βάρους 23,63 γραμμαρίων, ανακαλύφθηκε κατά τις τελευταίες ημέρες της ανασκαφικής περιόδου του 2025, σε βάθος σχεδόν έξι μέτρων.  Χρονολογούμενο από τα τέλη του 2ου έως τις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ., το τεχνούργημα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ρωμαϊκά ευρήματα στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Ένα σπάνιο ρωμαϊκό δαχτυλίδι πίστης

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ανασκαφής, Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Zdravko Dimitrov, το δαχτυλίδι ανήκει σε μια κατηγορία γνωστή ως ρωμαϊκά δαχτυλίδια συζυγικής πίστης. Αυτά τα δαχτυλίδια ανταλλάσσονταν μεταξύ νεονύμφων κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εξυπηρετούσαν έναν ρόλο παρόμοιο με τις σύγχρονες βέρες.

Ανακαλύφθηκε θησαυρός της Εποχής του Σιδήρου – Η σάλπιγγα που τρομοκρατούσε τους Ρωμαίους

Σε αντίθεση με τα απλά δαχτυλίδια, τα δαχτυλίδια πίστης έφεραν συχνά συμβολικές παραστάσεις που έδιναν έμφαση στην αφοσίωση, την ενότητα και τον νόμιμο γάμο.  Το δαχτυλίδι της Βωνωνίας διαθέτει μια οβάλ χρυσή στεφάνη, στην οποία είναι χαραγμένη η εικόνα ενός παντρεμένου ζευγαριού — ένα ισχυρό σύμβολο συντροφικότητας και ισόβιας δέσμευσης στον ρωμαϊκό πολιτισμό.

Η οβάλ πλάκα είναι κολλημένη στον δακτύλιο, ο οποίος είναι διακοσμημένος με παράλληλες αυλακώσεις και στις δύο πλευρές — μια εκλεπτυσμένη διακοσμητική τεχνική, κοινή στα ρωμαϊκά κοσμήματα υψηλής ποιότητας.

Χαμένο αρχαίο χωριό με μυστηριώδες παρελθόν ανακαλύφθηκε εν μέσω κατασκευών: «Συναρπαστικό εύρημα»
Σε κοντινότερο πλάνο, το κέντρο του δαχτυλιδιού είναι οβάλ σχήματος και φέρει εγχάρακτη την εικόνα ενός ζευγαριού. Φωτογραφία: Εθνικό Μουσείο της Βουλγαρίας

Tοπική χρυσοχοΐα και οι τεχνίτες της Παραδουνάβιας Δακίας

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το δαχτυλίδι κατασκευάστηκε τοπικά, πιθανότατα σε ένα από τα φημισμένα εργαστήρια χρυσοχοΐας της Ratiaria (σημερινό Archar), μιας σημαντικής ρωμαϊκής πόλης κοντά στον Δούναβη.

Κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα μ.Χ., τόσο η Βωνωνία, όσο και η Ratiaria μετεξελίχθηκαν από στρατιωτικά φυλάκια σε ακμάζοντα αστικά και οικονομικά κέντρα, επωφελούμενες από τις εμπορικές οδούς κατά μήκος των συνόρων του Δούναβη.  Τα ρωμαϊκά χρυσά δαχτυλίδια πίστης φοριούνταν συνήθως από γυναίκες, συμβολίζοντας όχι μόνο τη συναισθηματική αφοσίωση αλλά και τη νόμιμη συζυγική κατάσταση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα δαχτυλίδια χρησίμευαν και ως προσωπικές σφραγίδες, ενισχύοντας τη σημασία τους στην καθημερινή ρωμαϊκή ζωή.

Ένας Στρατηγικός Ρωμαϊκός και Βυζαντινός Κόμβος

Η Αρχαία Βωνωνία ιδρύθηκε ως ρωμαϊκό οχυρό και αργότερα εξελίχθηκε σε μια ευημερούσα πόλη εντός της επαρχίας της Άνω Μοισίας. Η στρατηγική της θέση κατά μήκος των συνόρων του Δούναβη, την κατέστησε βασικό σημείο για το εμπόριο, τη στρατιωτική εφοδιαστική και τις επικοινωνίες.

Είναι ενδιαφέρον ότι η ίδια ζώνη ανασκαφής απέδωσε μια άλλη σημαντική ανακάλυψη από μια πολύ μεταγενέστερη περίοδο. Περίπου δύο μέτρα πάνω από τα ρωμαϊκά στρώματα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια μολύβδινη σφραγίδα που ανήκε στον Βασίλειο, τον Βυζαντινό στρατηγό του Bdin (Βιδινίου), η οποία χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα μ.Χ.

Το τεχνούργημα αυτό ανάγεται στο 1003 μ.Χ., όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επανακατέλαβε την περιοχή κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Βασιλείου Β’.  Οι επανειλημμένες ανακαλύψεις σε αυτή την περιοχή —η οποία βρίσκεται κοντά στον Πύργο Αρ. 10, ακριβώς στην είσοδο του φρουρίου— υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για μια ζώνη υψηλής κυκλοφορίας, όπου πολύτιμα αντικείμενα πιθανότατα χάθηκαν με την πάροδο αιώνων συνεχούς κίνησης και κατοίκησης.

Αρχαίο ρωμαϊκό χρυσό δαχτυλίδι πίστης που ανακαλύφθηκε στην Bononia (σημερινό Βιδίνιο), στη Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών από το Εθνικό Μουσείο της Βουλγαρίας. Φωτογραφία: Εθνικό Μουσείο της Βουλγαρίας
Αρχαίο ρωμαϊκό χρυσό δαχτυλίδι πίστης που ανακαλύφθηκε στην Bononia (σημερινό Βιδίνιο), στη Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών από το Εθνικό Μουσείο της Βουλγαρίας. Φωτογραφία: Εθνικό Μουσείο της Βουλγαρίας

Συμβολισμός ρωμαϊκής αγάπης και πίστης

Τα ρωμαϊκά δαχτυλίδια πίστης ήταν κάτι περισσότερο από κοσμήματα. Αντιπροσώπευαν την εμπιστοσύνη, τον νόμιμο γάμο και την κοινωνική ταυτότητα. Η απεικόνιση ζευγαριών που κρατιούνται από το χέρι ή είναι στραμμένα το ένα προς το άλλο συμβόλιζε την αρμονία και τον αμοιβαίο σεβασμό — αξίες που τονίζονταν ιδιαίτερα στη ρωμαϊκή συζυγική ιδεολογία.

Τα χρυσά δαχτυλίδια, ειδικότερα, υποδήλωναν κύρος και ευημερία, καθιστώντας αυτή την ανακάλυψη ακόμη πιο σημαντική. Το βάρος και η δεξιοτεχνία του δαχτυλιδιού της Βωνωνίας, υποδηλώνουν ότι ανήκε σε μια πλούσια τοπική οικογένεια κατά την περίοδο αιχμής της πόλης.

Αδιάλειπτες ανασκαφές και πολιτιστική διαφύλαξη

Η ανασκαφική περίοδος του 2025 στην Αρχαία Βωνωνία, ολοκληρώθηκε επίσημα, με τις εργασίες συντήρησης να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την προστασία της τοποθεσίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.  Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η χρηματοδότηση για τη μελλοντική αρχαιολογική έρευνα στη Βωνωνία και στην τάφρο του γειτονικού φρουρίου Baba Vida θα συνεχιστεί, διασφαλίζοντας περαιτέρω ανακαλύψεις σε μία από τις ιστορικά πλουσιότερες περιοχές της Βουλγαρίας.

Αυτό το εξαιρετικό εύρημα όχι μόνο εμπλουτίζει την κατανόησή μας για τα ρωμαϊκά κοσμήματα και τα γαμήλια έθιμα, αλλά ενισχύει επίσης τη σημασία της Βωνωνίας ως πολιτιστικού σταυροδρομιού, όπου η αγάπη, η εξουσία και η ιστορία διασταυρώθηκαν πριν από δύο χιλιετίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Kate Winslet αποκαλύπτει: «Φιλούσα αγόρια και κορίτσια, δεν είχα αποφασίσει» – Πώς επηρέασε την καριέρα της;

Οι Βραζιλιάνοι που φέρουν στο αίμα τους το «αντίδοτο» του χρόνου και ξεπερνούν τα 110 – Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Καιρός: Ψυχρή «εισβολή» με χιόνια, ισχυρούς ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Οι αθλητικές εφημερίδες 11/1/2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:00 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Σπουδαία ανακάλυψη σε αρχαία ελληνική πόλη – Ανασκαφές έφεραν στο φως εντυπωσιακά θερμά λουτρά 1.850 ετών

Η αρχαία ελληνική πόλη Μύρα, εξακολουθεί να φέρνει στο φως κομμάτια από το ελληνιστικό, βυζαντ...
15:15 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Τι συμβαίνει όταν το φως αποκτά επιπλέον διαστάσεις; Φωτόνια με υπερδυνάμεις μπορούν να αλλάξουν τα πάντα στην τεχνολογία

Το διαμορφωμένο κβαντικό φως μετατρέπει τα κοινά φωτόνια σε ισχυρά εργαλεία για το μέλλον της ...
08:30 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Εκπληκτική ανακάλυψη σε αρχαία ελληνική πόλη – Βρέθηκε άθικτη κεραμική γραφίδα του 5ου αιώνα π.Χ με τη μορφή του Διονύσου

Οι αρχαιολογικές εργασίες προληπτικού χαρακτήρα που συνδέονται με την κατασκευή του νέου Palaz...
23:01 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Στο φως άγνωστο νεκροταφείο στη Ρωμυλία με σχεδόν 9.000 τύμβους του 14ου αιώνα – «Ανοίγεται ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας»

Ένα άγνωστο μέχρι πρότινος νεκροταφείο, το οποίο ανάγεται στους πρώτους Τούρκους επιδρομείς πο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι