Ηράκλειο: Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΕΠΑΛ Μοιρών – Κλειστό τη Δευτέρα το σχολείο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών (ΕΠΑΛ) του Ηρακλείου.

Ο Δήμος Φαιστού, έπειτα από σχετική απόφαση του δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη ενημερώνει ότι το ΕΠΑΛ Μοιρών θα παραμείνει κλειστό αύριο, Δευτέρα 11 Μαϊου 2026.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού αναφέρεται:

«Ο Δήμος Φαιστoού ενημερώνει ότι, έπειτα από απόφαση του δημάρχου, το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών θα παραμείνει κλειστό αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας. Για οποιαδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση».

