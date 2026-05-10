Χανταϊός: «Καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός» ο Έλληνας επιβάτης του « MV Hondius» – Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius» στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, με τις αρχές να εφαρμόζουν αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή.

Ο επιβάτης, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, αναμένεται να φτάσει μέσα στις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η διαδικασία επαναπατρισμού βρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, o Έλληνας πολίτης έφθασε με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα φτάσει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, περίπου στις 4 τα ξημερώματα. Έχει ήδη μπει στο αεροσκάφος για την Ελλάδα.

Από εκεί, ο επιβάτης θα παραληφθεί άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στην πτήση επιστροφής συμμετέχουν για λόγους ασφάλειας ιατρός και διασώστης–νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επιβαίνει και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η επιχείρηση εξελίσσεται ομαλά και όλα τα στάδια της μεταφοράς πραγματοποιούνται βάσει σχεδίου, με στόχο την πλήρη υγειονομική ασφάλεια του επιβάτη και του προσωπικού.

Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του χανταϊού στην Ελλάδα»

«Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στα «τοξικά και δηλητηριώδη» σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη.

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταϊό. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφέρει επίσης τα εξής: «Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι πολλά περαστικά».