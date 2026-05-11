Άδωνις Γεωργιάδης: Για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας από το MV Hondius – Δεν έχει απολύτως τίποτα

Με μια δεύτερη ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα χανταϊού αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»