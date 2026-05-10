LIVE – 72η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα εξαπολύσει «βαριά επίθεση» κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, εάν τα πλοία του δεχθούν περαιτέρω πλήγματα κατά τη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών. Τις τελευταίες ημέρες, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν χτυπήματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Κατάσταση στις διαπραγματεύσεις: Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι αναμένουν απάντηση από την Τεχεράνη σχετικά με την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς η εκεχειρία δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε σημαντική πρόοδο για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία. Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Μαϊάμι.
  • Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ επιβεβαιώνει ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουν την πρόταση των αξιωματούχων των ΗΠΑ και ότι εργάζονται πάνω στην απάντηση τους, χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς όμως το πότε θα δοθεί, αναφέροντας ότι θα γίνει την «κατάλληλη στιγμή για τους Ιρανούς».
  • Δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλεύσει τα Στενά του Ορμούζ καθ’ οδόν προς το Πακιστάν από την «εγκεκριμένη από την Τεχεράνη βόρεια διαδρομή», σύμφωνα με το Bloomberg.
  • Στον Λίβανο: Το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που είχε ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για ειρηνευτικές συνομιλίες.
  • Ο αδιάκοπος βομβαρδισμός του Λιβάνου από το Ισραήλ συνεχίζεται, με τουλάχιστον 24 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους το Σάββατο.

 

