Νέα ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος: Ανατροπή με το χρώμα – Τι θα αλλάξει στα μπλε και στα πράσινα

Ανατροπή με το χρώμα της νέας κατηγορίας των ευέλικτων τιμολογίων του ρεύματος που θα προστεθεί στην «παλέτα» της αγοράς (των πράσινων, των μπλε, των πορτοκαλί και των κίτρινων τιμολογίων).

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν πηγές της ΡΑΑΕΥ στο enikonomia.gr, τα νέα ευέλικτα τιμολόγια αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές τέλος Ιουλίου του 2026 και δεν θα έχουν κόκκινο χρώμα όπως προβλέπονταν αρχικά, αλλά γαλάζιο.

Και εξηγούν τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το χρώμα στα ευέλικτα τιμολόγια. Όλοι οι πάροχοι φέρεται να εξέφρασαν την αντίθεση τους κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για τα νέα ευέλικτα τιμολόγια στο να αποκτήσουν κόκκινο χρώμα, διότι έχει αρνητική χροιά από εμπορικής άποψης… και ενδεχομένως να μην το επιλέγει ο καταναλωτής, καθώς συνδέεται με την έννοια του απαγορευτικού, τονίζουν.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η οριστική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για όλα τα είδη τιμολογίων του ρεύματος-στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται και τα νέα ευέλικτα- αναμένεται να βγει μέχρι τέλος του μηνός.

Τι θα αλλάξει στα μπλε τιμολόγια με τα γαλάζια

Μόλις λοιπόν βγει η απόφαση της Αρχής για τα τιμολόγια στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται και τα νέα ευέλικτα, μετά θα δοθεί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ένα περιθώριο 45 ημερών στους προμηθευτές για να τα προσαρμόσουν στην παλέτα τους. Δηλαδή κάποια τιμολόγια που έχουν σήμερα μπλε σήμανση θα πρέπει να μεταπέσουν σε γαλάζια, αλλά δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στη σύμβαση, όπως τονίζουν πηγές της ΡΑΑΕΥ.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τιμολόγια με μπλε χρώμα, όπου η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται ανάλογα με την κατανάλωση που κάνει κάποιος και αυτό που θα αλλάξει είναι πως θα αποκτήσουν γαλάζια σήμανση, συμπληρώνουν.

Με άλλα λόγια, με την ενεργοποίηση των γαλάζιων τιμολογίων, μπλε χρώμα θα έχουν μόνο τα τιμολόγια, όπου η τιμή θα είναι ίδια για όλη την κατανάλωση του ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύμβασης του πολίτη.

«Τα μπλε και τα γαλάζια τιμολόγια είναι σταθερού τύπου και δεν επηρεάζονται από την τιμή της χονδρεμπορικής. Ωστόσο η διαφορά είναι πως στα μπλε τιμολόγια δεν αλλάζει η τιμή τους, ανεξαρτήτως κατανάλωσης, ενώ στα γαλάζια η τιμή τους του ρεύματος θα διαμορφώνεται ανάλογα με την κατανάλωση που έχει κάνει κάποιος, χωρίς να επηρεάζεται από την χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας. Διευκρινίζεται πως, τα μπλε τιμολόγια δεν θα καταργηθούν» τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Τα νέα ευέλικτα τιμολόγια

Μάλιστα, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα βασικά στοιχεία των νέων ευέλικτων τιμολογίων θα είναι τα εξής:

Οι τιμές θα είναι φιξ και κλειδωμένες. Δηλαδή αυτές δεν θα επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας.

Οι χρεώσεις προμήθειας θα είναι προκαθορισμένες. Δηλαδή κάποιος που θα είναι ενταγμένος στο νέο ευέλικτο τιμολόγιο θα γνωρίζει εκ των υστέρων για το εύρος της κατανάλωσης του ρεύματος.

Η ρήτρα αναπροσαρμογής θα είναι το ευέλικτο στοιχείο που θα έχουν τα γαλάζια τιμολόγια.

Κλιμακωτές θα είναι οι χρεώσεις ανά επίπεδο κατανάλωσης, ωστόσο τα γαλάζια τιμολόγια θα έχουν σταθερές τιμές και πάγιο.

Θα διαφοροποιούνται οι χρεώσεις ανά εξάμηνο εντός του έτους.

Η διάρκεια της σύμβασης των γαλάζιων τιμολογίων θα είναι 12 μήνες. Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί πως ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να «σπάσει» τη σύμβαση του πριν τη λήξη του 12μήνου, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώσει πέναλτι.

Πότε θα καταργηθούν τα πράσινα τιμολόγια;

Σχετικά με τα πράσινα τιμολόγια, οι πηγές της ΡΑΑΕΥ, τονίζουν ότι προς το παρόν δεν καταργούνται. Ωστόσο από το 2027 μπορεί να αποφασίσουν η ΡΑΑΕΥ και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τα καταργήσουν, συμπληρώνουν.

Τι λένε οι ενεργειακοί επιθεωρητές ;

Για τα νέα ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος μιλά ο μηχανολόγος μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο enikonomia.gr. «Εάν ένα τυπικό νοικοκυριό γνωρίζει από την αρχή το ποια είναι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τότε μπορεί να επιλέξει ένα πακέτο γαλάζιου τιμολογίου που θα ταιριάζει πολύ στο ενεργειακό προφίλ του» σημειώνει.

Και διευκρινίζει πως το γαλάζιο τιμολόγιο ρεύματος θα είναι πιο ωφέλιμο για έναν καταναλωτή, εάν έχει κάνει την ορθή επιλογή του ετήσιου πακέτου κατανάλωσης.

Εν συνεχεία παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα. Κάποιος που θα επιλέξει ένα πακέτο ενός γαλάζιου τιμολογίου των 4.000 κιλοβατώρων που κοστίζει 60 ευρώ το μήνα για διάστημα 12 μηνών, τότε θα πληρώσει συνολικά 720 ευρώ σε ετήσια βάση, τονίζει. Εάν όμως υπερβεί το πακέτο της κατανάλωσης του, τότε θα χρεωθεί με έξτρα τιμή, συμπληρώνει.