Προκλητικό δημοσίευμα από τη Milliyet: Νέος νόμος στην Τουρκία θωρακίζει τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Με ένα εκτενές δημοσίευμα, η τουρκική εφημερίδα Milliyet αναφέρεται στο νέο νόμο για τα «τουρκικά θαλάσσια δικαιώματα» σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, καλωσορίζοντάς τον ουσιαστικά ως «ορόσημο» για τις τουρκικές διεκδικήσεις και τη νομική θωράκιση του αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σύμφωνα με το άρθρο της εφημερίδας με αυτόν το νόμο η Τουρκία έρχεται να «συμμαζέψει» τις πάγιες διεκδικήσεις της: χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, συνορεύουσα ζώνη και ΑΟΖ. Αναφέρει ότι: τα τουρκικά χωρικά ύδατα σε Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα «κλειδώνουν» στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ στο Αιγαίο παραμένουν στα 6.

Κατηγορεί προκλητικά την Ελλάδα

Η Milliyet επισημαίνει ότι καμία δραστηριότητα στις «τουρκικές ζώνες» (οικονομικές, επιστημονικές, περιβαλλοντικές) δεν θα μπορεί να γίνεται δίχως τη συγκατάθεση της Τουρκίας.

Αναφέρει κάτι άλλο σημαντικό η τουρκική εφημερίδα ότι δηλαδή με βάση το νέο νόμο ο Ερντογάν θα έχει τη δυνατότητα να χαρακτηρίζει μονομερώς περιοχές «Ειδικής Θαλάσσιας Κατάστασης» ακόμη και αν αυτές η Τουρκία δεν έχει ανακηρύξει επισήμως ΑΟΖ. Παραπέμπει δε το άρθρο στο καθεστώς της ζώνης των υποθαλάσσιων ορέων Φοινίκης(Finike Denizdağları), της Βόρειας Θάλασσας του Αιγαίου και της περιοχής Φετγιέ–Κας (Τουρκική Ριβιέρα).

Στο δημοσίευμα της η Milliyet κατηγορεί την Ελλάδα ότι επιχειρεί να περιορίσει τα τουρκικά κυριαρχικά δικαιώματα μέσω χαρτών, ευρωπαϊκών διαδικασιών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι με τη δημιουργία «θαλάσσιων πάρκων» και «ζωνών απαγόρευσης αλιείας», η Ελλάδα επιχειρεί να επιβάλει τετελεσμένα σε περιοχές όπου η Τουρκία έχει δικαιώματα, άρα και λόγο.

Milliyet: Το Αιγαίο είναι μία «ημίκλειστη»-«suis generis» θάλασσα

Με το νέο νόμο, η Τουρκία επιχειρεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά της Ελλάδας (θαλάσσιες περιοχές, αλιευτικές ρυθμίσεις). Σύμφωνα με την εφημερίδα, στο Αιγαίο επικρατεί «ειδικό καθεστώς» επομένως απαιτούνται «διμερείς συμφωνίες» για την έρευνα, το περιβάλλον και φυσικά την αλιεία. Το βασικό αφήγημα της Milliyet είναι πως η Ελλάδα δεν σέβεται τις αρχές συνεννόησης και άρα η Τουρκία έχει δικαίωμα να απαντήσει σε αυτό με δικό της νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες.

Ο νέος νόμος θα αποτρέψει «τετελεσμένα σε βάρος της Γαλάζιας Πατρίδας», θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαπραγμάτευσης με Ελλάδα και Κύπρο και αναβαθμίζει τη διαπραγματευτική θέση της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.