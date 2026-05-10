Χανταϊός: Το κρουαζιερόπλοιο Hondius έφτασε στην Τενερίφη – Το σχέδιο για την εκκένωση

Κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη έφτασε νωρίς το πρωί της Κυριακής το κρουαζιερόπλοιο Hondius στο οποίο εντοπίστηκε εστία χανταϊού. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφές εάν το πλοίο θα δέσει ώστε να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος. Στο σημείο βρίσκονται ήδη διάφορες ομάδες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροσκάφους της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας και ενός αστυνομικού ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το Skynews, μέχρι πριν από λίγες ώρες, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας. Προς το παρόν, το πλοίο βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από τις ακτές της Τενερίφης, παρόλο που ενδέχεται τελικά να δέσει κανονικά στο λιμάνι.

Το πλοίο θα αγκυροβολήσει στην «ασφαλέστερη» απόσταση από την αποβάθρα, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, και οι επιβάτες θα μεταφέρονται στην ακτή ανά εθνικότητα σε μικρά σκάφη μέγιστης χωρητικότητας 10 ατόμων, σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό πράκτορα Oceanwide Expeditions

Προληπτικοί έλεγχοι και επαναπατρισμός

Υπενθυμίζεται ότι στο πλοίο επιβαίνουν 149 άτομα, εκ των οποίων τα 22 είναι Βρετανοί.

Αν και κανείς από τους επιβάτες δεν έχει εκδηλώσει συμπτώματα, οι ισπανικές υγειονομικές αρχές θα τους υποβάλουν σε προληπτικούς ελέγχους αμέσως μετά την αποβίβασή τους με μικρά σκάφη στην ξηρά. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν με ειδικά λεωφορεία στο αεροδρόμιο της Τενερίφης -σε απόσταση 10 λεπτών-για να επαναπατριστούν με ειδικές πτήσεις.

Σημειώνεται ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αντιμετωπίζονται προληπτικά ως επαφές υψηλού κινδύνου.

Η απομάκρυνσή τους αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Σταδιακή αποβίβαση και απολύμανση στην Ολλανδία

Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, η αποβίβαση θα γίνει σταδιακά, με τους Ισπανούς υπηκόους να προηγούνται και τις υπόλοιπες εθνικότητες να ακολουθούν σε ομάδες.

Δεκατέσσερις Ισπανοί επιβάτες αναμένεται να αποβιβαστούν πρώτοι από το σκάφος και θα φορούν μάσκες FFP2 – το ίδιο και όσοι εμπλέκονται στις μεταφορές με λεωφορεία και στα logistics, δήλωσε το Σάββατο η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία.

Στο πλοίο θα παραμείνει ένα ολιγομελές πλήρωμα 30 ατόμων, το οποίο θα οδηγήσει το πλοίο στην Ολλανδία για την προγραμματισμένη ολοκληρωτική απολύμανσή του.

Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο χανταϊός συνήθως εξαπλώνεται από τα τρωκτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.