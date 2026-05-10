Ιράν: Θα απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ σε «κατάλληλη στιγμή για τους Ιρανούς»

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ επιβεβαιώνει ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουν την πρόταση των αξιωματούχων των ΗΠΑ και ότι εργάζονται πάνω στην απάντηση τους, χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς όμως το πότε θα δοθεί, αναφέροντας ότι θα γίνει την «κατάλληλη στιγμή για τους Ιρανούς».

Τόνισε επίσης την εστίαση στον τερματισμό του πολέμου και στο σχέδιο 14 σημείων που μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ημέρες. Είπε ότι αυτή τη στιγμή ανησυχούν για το πώς θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και πώς θα υπάρξει γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Al Jazeera από την Τεχεράνη, αυτή τη στιγμή, η απάντηση εξετάζεται από τους αρμόδιους φορείς του ιρανικού καθεστώτος, δηλαδή τους Φρουρούς της Επανάστασης, κορυφαίους διπλωμάτες, μέλη του κοινοβουλίου, την ομάδα διαπραγμάτευσης και στο τέλος, από τον ανώτατο ηγέτη.

Έτσι, αυτό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Αλλά όπως είπε ο Εσμαήλ Μπαγκάεϊ, την «κατάλληλη στιγμή για τους Ιρανούς».

Πηγή: Aljazeera