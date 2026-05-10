Μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Κρήτης – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις μεταφοράς τους

Γεωργία Λινάρδου

Κοινωνία

limeniko
Σε εξέλιξη βρίσκονται από το Λιμενικό δύο επιχειρήσεις μεταφοράς μεταναστών στα λιμάνια της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων. Οι αλλοδαποί οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικούς λέμβους (85 και 40 άτομα) εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί 3 μποφόρ.

Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 96 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Η μεταναστευτική ροή προς τη Νότια Κρήτη και τη Γαύδο κυρίως από τη Λιβύη, εμφανίζει σημαντική αύξηση τους πρώτους μήνες του 2026. Το 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 20.000 αφίξεις.

