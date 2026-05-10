Γιορτή της Μητέρας – Γιατί η γυναίκα που την εμπνεύστηκε ήθελε να την καταργήσει

Η ιστορία αυτής της μέρας έχει τις ρίζες της στο 1865 όταν μία Αμερικανίδα δασκάλα, η Ανν Τζάρβις παρατήρησε ότι τα παιδιά δεν απέδιδαν την οφειλόμενη τιμή στους γονείς τους.

Βέβαια, υπήρχε και ένας ακόμη λόγος, η μητέρα της Άνν ήταν ακτιβίστρια την εποχή του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, μία δύσκολη σχεδόν εφιαλτική περίοδος για τις μητέρες σε Βορρά και Νότο. Έζησε τον θρήνο, τον εφιάλτη και τον αγώνα των μητέρων να σώσουν τα παιδιά τους από τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Γαλουχημένη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η νεαρή δασκάλα ξεκίνησε τις συναντήσεις με άλλες μητέρες που είχαν κοινές ιδέες και αγωνίες οι οποίες δεν άργησαν να πάρουν τη μορφή Κινήματος με το όνομα: «Mothers Friendships Day».

Το 1907 αποφασίζει να ξεκινήσει εκστρατεία ώστε να καθιερωθεί μία μέρα του χρόνου στη Μητέρα και χρειάζονται επτά χρόνια ώστε να το καταφέρει με την πρώτη επίσημη αναγνώριση να έρχεται το 1914 όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον ανακήρυξε επίσημα τη δεύτερη Κυριακή κάθε Μάη ως «Ημέρα της Μητέρας».

Σύμβολο της Τζάρβις για την Ημέρα της Μητέρας ήταν ένα λευκό γαρύφαλλο και όχι τυχαία καθώς αυτό συμβόλιζε, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές που υπάρχουν για τη ζωή και το έργο της, την αλήθεια, την αγνότητα και τη φιλευσπλαχνία της μητρικής αγάπης.

Στην πορεία, όμως, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχε στο μυαλό της. Η Ανν έβλεπε ότι η Γιορτή της Μητέρας αποκτούσε «εμπορευματικό» χαρακτήρα και απομακρυνόταν από τον αρχικό σκοπό. Αυτό δεν της άρεσε, δεν ήταν αυτό για το οποίο αγωνίστηκε τόσα χρόνια. Έτσι, ξεκίνησε την δεύτερη σπουδαιότερη καμπάνια στη ζωή της που ήταν να καταργήσει τον εορτασμό!

Όπως έδειξε η ιστορία, η Τζάρβις δεν τα κατάφερε. Μια βαριά ασθένεια της έκοψε το νήμα της ζωής σε ηλικίας 84 ετών.