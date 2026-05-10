Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για ληστεία – Απείλησαν ανήλικο με μαχαίρι για να του πάρουν 21 ευρώ

Στεφανία Κασίμη

Στη σύλληψη δύο 16χρονων προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη, λίγη ώρα μετά τη διάπραξη ληστείας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη για ληστεία από κοινού και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα του Σαββάτου 9/5 οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν πεζή 15χρονο στην περιοχή της Πυλαίας και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 21,50 ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι και το χρηματικό ποσό που άρπαξαν, το οποίο αποδόθηκε στο θύμα της ληστείας.

Συνελήφθησαν και οι γονείς-κηδεμόνες

Επίσης, συνελήφθησαν και τρεις γονείς – κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

 

 

