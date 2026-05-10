Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Έδεσαν τούβλα στη σορό του άνδρα και την πέταξαν στον Λουδία Ποταμό – Η καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό - Πέταξαν τη σορό στον Λουδία
Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να αναζητούν στον ποταμό Λουδία τη σορό 54χρονου άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας.  Για την υπόθεση προσήχθησαν τέσσερα άτομα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δύο εκ των οποίων φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα φέρεται να συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν τρεις άνδρες (το θύμα και οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 44 και 43 ετών) μετέβησαν σε σπίτι στα Κύμινα, όπου συναντήθηκαν με δύο άλλα άτομα. Σε αυτό το σπίτι, το θύμα φέρεται να είχε κρύψει ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες όμως δεν βρήκαν.

Ακολούθησε διαπληκτισμός, και ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, άρπαξε το όπλο του τρίτου της παρέας και τον εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι, θεωρώντας πως εκείνος τον είχε κοροϊδέψει.

Στη συνέχεια, οι δράστες έβαλαν το πτώμα στο πορτ – μπαγκάζ αυτοκινήτου και το μετέφεραν στον Λουδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι  συλληφθέντες φέρονται να παραδέχθηκαν την εγκληματική πράξη και υποστήριξαν ότι έριξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία. Μάλιστα πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr αναφέρουν πως έδεσαν τη σορό με τούβλα, ώστε να πάει στον πάτο του ποταμού. Στο σημείο του εγκλήματος οι Αρχές έχουν εντοπίσει έναν κάλυκα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο για τον εντοπισμό της σορού με τη συμβολή της ΕΜΑΚ όσο και για την ταυτοποίηση του θύματος.  Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Η καταγγελία στην αστυνομία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας Grtimes, ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν ένας  πολίτης σταμάτησε περιπολικό της Αστυνομίας που πραγματοποιούσε προγραμματισμένες περιπολίες στην περιοχή των Μαλγάρων και ανέφερε την εγκληματική ενέργεια. Όπως φέρεται να υποστήριξε, οι δύο γιοι του είδαν δύο άτομα να φορτώνουν ένα πτώμα σε όχημα. Μάλιστα, υπέδειξε το σημείο όπου φέρεται να έγινε το περιστατικό και έδωσε στους αστυνομικούς τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει τελικά στον έναν από τους φερόμενους δράστες και στη σύζυγό του.

 

 

