Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του επιτελικού κράτους»

Γεωργία Λινάρδου

Πολιτική

Τσουκαλάς
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εξαπολύει επίθεση κατά του πρωθυπουργού με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπησή του επισημαίνοντας πως: «Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του “επιτελικού κράτους”».

Τον καλεί δε, «αφού αρέσει στον πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του».

«Γιατί αρνείται ιδεοληπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ…»

Επιπλέον, ο Κ. Τσουκαλάς ζητά από την κυβέρνηση διευκρινήσεις τι θα κάνει για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και αναρωτιέται γιατί αρνείται ιδεοληπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, τη ρύθμιση 120 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και αυστηρές ποινές απέναντι στις καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παραθέτει την αναφορά του πρώην πρόεδρου του ΣτΕ και πρώην πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου στην εφημερίδα «Το Βήμα» όπου αναφέρει συγκεκριμένα: «όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης. Οι επιστήμονες της Αρχής μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενός λογισμικού σαν το Predator. Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η επιλογή των στόχων, αλλά και των μελών των οικογενειών» καθώς επίσης ότι πρώτη φορά εντοπίζει  ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ και την άρνηση της ΕΥΠ.«Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Εκτός και αν ισχυρίζεται πως και ο κ. Μενουδάκος είναι μέρος της συνομωσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αντιπολίτευσης», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ογκολόγοι προειδοποιούν: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το κοινό προϊόν καθαρισμού στο σπίτι

Απώλεια βάρους: Η καταμέτρηση θερμίδων μας παχαίνει – Πώς να τρώμε πιο έξυπνα χάνοντας κιλά;

Αναγνωστόπουλος για «έξυπνες» κάμερες: ΄Έρχονται 2.500 πρόστιμα – Τι είπε για τις απάτες

Δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών: Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τις κυρώσεις και πώς

Η Nanoleaf ποντάρει σε ρομπότ, φωτοθεραπεία και τεχνητή νοημοσύνη

ΧΕΝΟΝnt: Δοκιμή της θεωρίας κβαντικής κατάρρευσης με τον νέο ανιχνευτή σκοτεινής ύλης
περισσότερα
14:14 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Με πρόχειρο excel και χωρίς απαντήσεις η κυριακάτικη ανασκόπηση

Με πρόχειρο excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων μοιάζει το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουρ...
12:39 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Δημήτρης Κουτσούμπας για τη Γιορτή της Μητέρας: «Είναι ανάγκη να πάψουν οι μητέρες εργαζόμενες να είναι δέσμιες»

Σε μήνυμά του για τη Γιορτή της Μητέρας, ο Γ.Γ., της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επισημαίν...
11:27 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Φάμελλος για Μητσοτάκη: Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα η χώρα θα έχει προοπτική

«Ο κ. Μητσοτάκης στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχει κατοχυρωθεί ως ο πρωθυπουργός των σκαν...
11:09 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ανδρουλάκης για τη Γιορτή της Μητέρας: «Να την κάνουμε να νιώσει ξανά πολύτιμη» – Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των εργαζομένων γυναικών

Με αφορμή την Γιορτή της Ημέρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media