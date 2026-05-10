Eurovision 2026: Θερμή υποδοχή για τον Ακύλα από την ελληνική Πρεσβεία στη Βιέννη – «Νιώθω ευλογημένος»

Enikos Newsroom

Lifestyle

Akyla
Φωτογραφία: ERT
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Λίγο πριν από τη μεγάλη εμφάνιση στη σκηνή του Wiener Stadthalle, η ελληνική αποστολή της Eurovision 2026 και ο Akylas τιμήθηκαν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην Αυστρία. Το Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πρέσβης της Ελλάδας, Γεώργιος Ηλιόπουλος, και η κ. Ανθούσσα Διακοπούλου υποδέχθηκαν θερμά τους εκπροσώπους μας στην πρεσβευτική κατοικία, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα λίγες ημέρες πριν από τον 70ό διαγωνισμό.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Akyla «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν.

Akyla

Οι δηλώσεις του Ακύλα

Από την πλευρά του, ο Akylas δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την παρουσία του στην Πρεσβεία. «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα», είπε.

Ο Akylas το Σάββατο επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Αυστρίας και την Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης, όπου συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, υπέρτιμο και έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο, ο οποίος ευχήθηκε στην ελληνική αποστολή καλή επιτυχία στον φετινό Διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Akylas συνάντησε επίσης τους μικρούς μαθητές της σχολής, φωτογραφήθηκε και τραγούδησε μαζί τους, ενώ τους χάρισε και το χαρακτηριστικό σκουφάκι «Ferto».

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ογκολόγοι προειδοποιούν: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το κοινό προϊόν καθαρισμού στο σπίτι

Απώλεια βάρους: Η καταμέτρηση θερμίδων μας παχαίνει – Πώς να τρώμε πιο έξυπνα χάνοντας κιλά;

Αναγνωστόπουλος για «έξυπνες» κάμερες: ΄Έρχονται 2.500 πρόστιμα – Τι είπε για τις απάτες

Δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών: Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τις κυρώσεις και πώς

Η Nanoleaf ποντάρει σε ρομπότ, φωτοθεραπεία και τεχνητή νοημοσύνη

ΧΕΝΟΝnt: Δοκιμή της θεωρίας κβαντικής κατάρρευσης με τον νέο ανιχνευτή σκοτεινής ύλης
περισσότερα
14:48 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Σίσσυ Χρηστίδου για Metallica: Εγώ νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια – Γίνεται να μην μου αρέσουν;

Η μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή του ...
11:43 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Οι Metallica έγραψαν ιστορία στο ΟΑΚΑ: Το συρτάκι του Ζορμπά, οι «μικροσεισμοί» και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

Μάγεψε το θρυλικό συγκρότημα των Metallica που επέστρεψε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμι...
04:20 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Δημήτρης Παπανικολάου: «Ήταν ένα σοκ» όταν μου ανακοίνωσαν ότι η κόρη μου έχει αυτισμό – ΒΙΝΤΕΟ

Στον τρόπο που αντέδρασαν στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης ότι η κόρη του έχει αυτισμό αναφέ...
01:28 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

O Akylas με μαθητές της Ελληνικής Εθνικής Σχολής της Βιέννης – Δείτε βίντεο

Πυρετώδεις είναι οι πρόβες του Akylas και της ομάδας του, ενόψει του ημιτελικού της Eurovision...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media