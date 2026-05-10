Eurovision 2026: Θερμή υποδοχή για τον Ακύλα από την ελληνική Πρεσβεία στη Βιέννη – «Νιώθω ευλογημένος»

Λίγο πριν από τη μεγάλη εμφάνιση στη σκηνή του Wiener Stadthalle, η ελληνική αποστολή της Eurovision 2026 και ο Akylas τιμήθηκαν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην Αυστρία. Το Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πρέσβης της Ελλάδας, Γεώργιος Ηλιόπουλος, και η κ. Ανθούσσα Διακοπούλου υποδέχθηκαν θερμά τους εκπροσώπους μας στην πρεσβευτική κατοικία, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα λίγες ημέρες πριν από τον 70ό διαγωνισμό.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Akyla «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν.

Οι δηλώσεις του Ακύλα

Από την πλευρά του, ο Akylas δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την παρουσία του στην Πρεσβεία. «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα», είπε.

Ο Akylas το Σάββατο επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Αυστρίας και την Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης, όπου συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, υπέρτιμο και έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο, ο οποίος ευχήθηκε στην ελληνική αποστολή καλή επιτυχία στον φετινό Διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Akylas συνάντησε επίσης τους μικρούς μαθητές της σχολής, φωτογραφήθηκε και τραγούδησε μαζί τους, ενώ τους χάρισε και το χαρακτηριστικό σκουφάκι «Ferto».