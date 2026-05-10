ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Με πρόχειρο excel και χωρίς απαντήσεις η κυριακάτικη ανασκόπηση

Με πρόχειρο excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων μοιάζει το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού, τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Aναφέρεται και σωστά στις μητέρες. Ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων; Ποιες είναι οι πολιτικές για την οικογένεια – τη συνοχή και το δημογραφικό; Μια αξιολόγηση της τελευταίας οκταετίας δείχνει ότι κάνουμε βήματα με ταχύτητα προς τα πίσω και αυτό το δείχνουν όλοι οι δείκτες», υποστηρίζει η ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται και το θέμα της ακρίβειας.

«Ποιο είναι το σχέδιο για την άμβλυνση των συνεπειών της ακρίβειας που καλπάζει και συρρικνώνει το διαθέσιμο εισόδημα; Γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι κατά 50% πιο φουσκωμένος σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που επίσης αντιμετωπίζουν τις ίδιες εξωγενείς κρίσεις, αλλά προφανώς δεν έχουν τις ίδιες εσωτερικές αντιφάσεις και στρεβλώσεις όπως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξηγήσεις για το τι έχει συμβεί με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

«Χθες από τη Θεσσαλονίκη, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα δεν αφιέρωσε ούτε δυο γραμμές για να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με το θαλάσσιο drone. Τι έχει γίνει και πότε θα το μάθουμε; Πώς είναι δυνατόν μια αυτοπροωθούμενη βόμβα να κάνει βόλτες, ενεργοποιημένη με εκρηκτικά, στις ελληνικές ακτές και οι αρχές να μην έχουν πάρει χαμπάρι; Και να παριστάνει τον ανήξερο και να ψεύδεται με χαμόγελα ο κ. Δένδιας, ενώ το drone βρέθηκε εντός των χωρικών υδάτων; Η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός δεν ξέρουν τι γίνεται στη χώρα. Το ακρωτήριο Δουκάτο δεν είναι απλά εντός θαλάσσιων συνόρων, αλλά στο έδαφος της Λευκάδας. Υπάρχει σοβαρό θέμα εθνικής ασφάλειας και ανεπάρκειας της κυβέρνησης».

Επιπλέον επιρρίπτει ευθύνες στον Πρωθυπουργό που «αντί να ντρέπεται, πανηγυρίζει για το νόμο του ΥΠΕΝ»… «όταν άφησε την Ελλάδα 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας και πετάμε στα σκουπίδια φτηνό πράσινο ρεύμα που θα έφτανε για ανάγκες 800.000 νοικοκυριών για 1 χρόνο. Και είναι για να ντρέπεται κανείς και όχι για να πανηγυρίζει, ότι στο νόμο που πέρασαν αυτή τη βδομάδα αποφάσισαν την αύξηση 20% της δόμησης στις περιοχές Natura 2000, την περιβαλλοντική κληρονομιά και ταυτότητα της Ελλάδας. Επίσης, οφείλει και συγνώμη γιατί έχει καταρρεύσει ο σιδηρόδρομος και έχει αποκοπεί η Βόρεια Ελλάδα. Για το ό,τι δεν είχε τρένο ή Φλώρινα και δεν έχει η ακριτική Θράκη φταίει αυτός».

ΣΥΡΙΖΑ: «Χωρίς σχόλιο έμειναν και τα δημοσιεύματα για τις νέες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφέρει η ανακοίνωση:«… η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φαίνεται ότι ετοιμάζει την 4η στη σειρά σχετική δικογραφία. Με αναφορά στη διετία 2021-2023. Θα σχολιάσουν οι «αρμόδιοι» ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτίθεται στη Δημοκρατία και ότι, όπως επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το θεσμό στην Ελλάδα, μπορούμε και να τον απορρίψουμε κατά τα πρότυπα του Όρμπαν;»

Και τελειώνει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό. Δεν σχολίασε τίποτα για τη συνέντευξη Δημητριάδη στη Realnews. Ο άνθρωπος που συνδέθηκε πολιτικά με το μεγαλύτερο θεσμικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης εμφανίζεται, όχι ως πρόσωπο που οφείλει εξηγήσεις, αλλά ως ήρωας που «τα πήρε όλα πάνω του». Σε οποιαδήποτε άλλο κράτος, για το σκάνδαλο των υποκλοπών θα είχε υπάρξει θεσμική λογοδοσία».