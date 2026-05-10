Χανιά: Σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι 3ου ορόφου και έπεσαν στο πεζοδρόμιο – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά, απέναντι από το υπό ανακατασκευή μνημείο της Δημοτικής Αγοράς στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από μπαλκόνι 3ου ορόφου κτιρίου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και κατέληξε στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο.

Ευτυχώς εκείνη την στιγμή δεν περνούσε πεζός ή όχημα από το σημείο, γεγονός που όπως τονίζουν αυτόπτες μάρτυρες, απέτρεψε σοβαρό τραυματισμό. Πρόκειται για πολυσύχναστη περιοχή της πόλης των Χανίων, κάτι που καθιστά το συμβάν ακόμη πιο ανησυχητικό.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι περιόρισαν την κίνηση οχημάτων και πεζών και τοποθέτησαν κορδέλες σήμανσης για την ασφάλεια των διερχομένων. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία ενημέρωσης του δήμου και του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης και έλεγχος της στατικότητας του σημείου.