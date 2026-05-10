Βαρύ πένθος για τον Χρήστο Χολίδη – Πέθανε ο πατέρας του

Βαρύ πένθος για τον Χρήστο Χολίδη, ο οποίος γνωστοποίησε με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χάρης.

Ο τραγουδιστής, ανέβασε ορισμένες φωτογραφίες του, καθώς και στεφάνια από την κηδεία, και έγραψε κάποια συγκινητικά λόγια, σαν να τα έχει γράψει ο γιος του για τον παππού του: «Μόνο εγώ έλειπα! Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο! Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω τον μπαμπά γιατί ήσουν σπουδαίος! Θα μου πουν ότι ξεκίνησες ξυπόλητος από ένα χωριό της Κατερίνης, με ένα ακορντεόν στον ώμο κι όνειρα κατέβηκες στην Αθήνα! Κατάφερες να διασκεδάζεις όλους τους γάμους των Ποντίων! Τις περισσότερες φορές χωρίς λεφτά γιατί τότε ήταν φτωχοί άνθρωποι.

Αργότερα το 1973 έγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι’ αυτό! Έλεγες τότε τώρα μπορώ να πεθάνω! Αλλά εσύ περίμενες εμένα να έρθω στον κόσμο να δεις το όνομα σου να συνεχίζεται! Δυστυχώς δεν με πρόλαβες παππού για λίγες εβδομάδες! Ο μπαμπάς θα μου πει ότι θα φροντίσει για όλα κι ότι δεν θα ξεχαστείς γιατί ήσουν σπουδαίος! Κ ο μπαμπάς ό,τι λέει το κάνει ! Αντίο παππού. Χάρης Χωλίδης του Χρήστου”

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό, ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας καθώς η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Όπως όλα δείχνουν ο μικρός, θα πάρει το όνομα του παππού του, Χάρη.

