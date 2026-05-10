Καιρός: Πού έφτασε τους 31,7 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το Σάββατο

Υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στην Κρήτη τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Ηράκλειο ΕΛΜΕΠΑ με 31,7 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες σύμφωνα με 580 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.