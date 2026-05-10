Η γη της ελιάς: Η Ισμήνη βρίσκει τον Κωνσταντίνο με τη Φρύνη και ο γάμος τους οδηγείται σε ανοιχτό πόλεμο

Μυστικά, εκβιασμοί και απρόσμενες αποκαλύψεις φέρνουν τους ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», αντιμέτωπους με κρίσιμες αποφάσεις, ενώ οι συγκρούσεις κορυφώνονται.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 11 έως και την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 23:00:

Επεισόδιο 119 (Δευτέρα 11 Μαΐου)

Η Αλεξάνδρα επιπλήττει τον Μανώλη για την επίθεση στον Ρούσσο, ενώ ο Ρούσσος ζητά οικονομικό αντάλλαγμα, αλλιώς απειλεί τον Αντώνη ότι θα τους ξεμπροστιάσει.

Την ίδια ώρα, ο Κουράκος μαθαίνει από την Άννα ότι ο Ρούσσος συνεχίζει να την τρομοκρατεί και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ο έρωτάς του για την Αμαλία κάνει τον Μανώλη να αναθεωρήσει κάποιες απόψεις.

Η Χρυσούλα βλέπει τον Παρασκευά με στολή αστυνόμου και παρεξηγεί τις προθέσεις του. Ο Τζον ψαρεύει με τρόπο τον Λεωνίδα, ο οποίος του ομολογεί ότι έχει βάλει στο μάτι τη Μαργαρίτα κι όχι την Αναστασία.

Η αίτηση αποφυλάκισης της Ασπασίας, υπό όρους, γίνεται δεκτή και η Ασπασία ετοιμάζεται να βγει από το νοσοκομείο, ενώ η Κούλα ζητάει από τον Λεοντιάδη να τη φιλοξενήσουν.

Ο Αντώνης προσπαθεί να βγάλει κέρδος από το διαζύγιό του και, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Αλεξάνδρα, καταλήγει με το 10% των μετοχών της εταιρείας.

Η Βασιλική αποφασίζει να βοηθήσει τον Κουράκο να τα ξαναβρεί με την Αριάδνη. Ο Μανώλης βλέπει τον Αντώνη να μπαίνει στο διαμέρισμα της Χριστιάνας και το παρεξηγεί. Η Ισμήνη υποψιάζεται ότι ο Κωνσταντίνος την απατάει, τον παρακολουθεί και βλέπει τη Φρύνη να τον πλησιάζει.

Επεισόδιο 120 (Τρίτη 12 Μαΐου)

Η παρατεταμένη απουσία της Ισμήνης από το γραφείο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα κι έτσι ο Τζον με τον Στάθη, με βαριά καρδιά, αποφασίζουν να μιλήσουν ευθέως στον Κωνσταντίνο.

Στο σπίτι της Αθηνάς, ένα φαινομενικά ήρεμο δείπνο με τον Λεωνίδα και τον Μιχάλη παίρνει απρόσμενη τροπή. Μια παρεξήγηση αρκεί για να ανάψει φωτιές και η Μαργαρίτα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Στο μεταξύ, ο Στάθης κάνει μια πολύ τρυφερή έκπληξη στην Ερωφίλη. Ο Ρούσσος εκβιάζει ανοιχτά τη Μαρουσώ απαιτώντας χρήματα και δουλειά, υπό την απειλή ότι θα την εκθέσει στο μεγάλο αφεντικό.

Η Αναστασία παίρνει μια μεγάλη απόφαση που θα φέρει ανατροπές: δηλώνει ότι θα διεκδικήσει τον Λεωνίδα με κάθε τρόπο. Η Μαργαρίτα, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχό της, κατακλύζεται από ενοχές.

Ο Στάθης κι ο Αντώνης πιάνονται στα χέρια μπροστά στην Ερωφίλη. Η Ισμήνη βγάζει αντικλείδι για το σπίτι του Κωνσταντίνου και τον πιάνει επ’ αυτοφώρω σε τρυφερή στιγμή με τη Φρύνη.

Επεισόδιο 121 (Πέμπτη 14 Μαΐου)

Η Ισμήνη, εκτός εαυτού μετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης του Κωνσταντίνου και της Φρύνης, πηγαίνει στον Λυκούργο και του εξιστορεί τα πάντα. Ο Κωνσταντίνος υπερασπίζεται την επιλογή του, μαζεύει τα πράγματά του και μετακομίζει στο νέο του σπίτι, αλλά η Ισμήνη απειλεί ότι θα του κάνει τη ζωή κόλαση. Θολωμένη από τον θυμό, βανδαλίζει το ανθοπωλείο, με αποτέλεσμα όλο το χωριό να ενημερωθεί για τα γεγονότα.

Η Μαργαρίτα αποφασίζει να ξεκαθαρίσει την παρεξήγηση με τον Λεωνίδα, αλλά αυτός της εκφράζει την αγάπη του για εκείνη. Η Χριστιάνα απειλεί σοβαρά τον Μιχάλη και του γεννά την υποψία ότι παίρνει ναρκωτικές ουσίες.

Ο Μιχάλης ενημερώνει την Αλεξάνδρα κι εκείνη θορυβείται πάρα πολύ. Η Βασιλική ξεκαθαρίζει στον Στέφανο ότι δεν μπορεί να κάνει πια παρέα με τη Φρύνη, εκείνος όμως βάζει τα όριά του κι υπερασπίζεται τη φίλη του. Η Ισμήνη απαιτεί από τον Λυκούργο να βγάλει το διαζύγιο με αντιδικία, αλλά εκείνος την προειδοποιεί πως, αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια του παιδιού της.

Η Ισμήνη, μέσα στην απελπισία της, ζητάει τη συμπαράσταση της Αριάδνης. Η Δάφνη μπαίνει στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το γυναικολογικό πρόβλημα που προέκυψε, αλλά παρουσιάζονται επιπλοκές.