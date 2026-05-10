Τέιλορ Σουίφτ: Στην Ελλάδα για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη – Πλάνα από τη δεξίωση

Μια επίσκεψη που κανείς δεν περίμενε πραγματοποιεί η κορυφαία σταρ της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, Τέιλορ Σουίφτ, η οποία βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στην Αθήνα.

Η άφιξη της τραγουδίστριας έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και απόλυτη μυστικότητα.

📸| It seems like Taylor and Travis have been spotted in Greece. Travis’ teammate, George Karlaftis, is rumoured to be getting married there this weekend. https://t.co/pK1bh7fng5 — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) May 10, 2026

Ο λόγος της επίσκεψης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε», η νούμερο ένα ποπ σταρ βρίσκεται στα Νότια Προάστια για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να παραστεί στον γάμο του Ελληνοαμερικανού αθλητή του ράγκμπι, Γιώργου Καρλαύτη.

Η παρουσία της Σουίφτ στο μυστήριο και τη δεξίωση ήταν αναμενόμενη, καθώς ο αρραβωνιαστικός της, Τράβις Κέλσι, είναι συμπαίκτης (Kansas City Chiefs) και φίλος του γαμπρού.



Παρά την προσπάθεια για διακριτικότητα, ορισμένα πλάνα που διέρρευσαν επιβεβαιώνουν την παρουσία του διάσημου ζευγαριού στο γαμήλιο πάρτι.

Μέτρα ασφαλείας

Η παραμονή του ζευγαριού στην Ελλάδα συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤNews, το ζευγάρι πλαισιώνεται από ισχυρή προσωπική ασφάλεια που αποτελείται από περίπου 15 άτομα.

Επίσης, δόθηκαν συστάσεις προς όλους τους καλεσμένους του γάμου να μην τραβήξουν φωτογραφίες ή βίντεο.

Taylor Swift and Travis Kelce last night at the wedding of George Karlaftis in Glyfada, Greece pic.twitter.com/ed9eoHGN62 — Swifti Stan❤️‍🔥 (@swifti4life) May 10, 2026

«Πολύ κουλ και απλή»

Η Σουίφτ φαίνεται πως κέρδισε τις εντυπώσεις με τη συμπεριφορά της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε», η σταρ ήταν «πολύ κουλ, χαμογελαστή και απλή».

Μάλιστα, φέρεται να «χόρευε όλη τη νύχτα».