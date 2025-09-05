Τράβις Κέλσι: Η γκάφα της μητέρας του στο Instagram για την Τέιλορ Σουίφτ προκάλεσε αντιδράσεις

Μια απρόσεκτη ενέργεια στα social media ήταν αρκετό για να βρεθεί η μητέρα του Τράβις Κέλσι, Ντόνα, στο επίκεντρο διαδικτυακής συζήτησης για την προσωπική ζωή της Τέιλορ Σουίφτ.

Η 72χρονη έκανε κατά λάθος αναδημοσίευση ενός βίντεο της κωμικού Leanne Morgan στο Instagram, στο οποίο η τελευταία σχολίαζε ότι η Σουίφτ έχει «μήτρα που πονάει» και θέλει να «τεκνοποιήσει» με τον Κέλσι.

Αντιδράσεις

Αν και η ανάρτηση της μητέρας του Κέλσι κατέβηκε γρήγορα, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να εμφανιστούν.

«Είναι 2025, μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από την επιβολή αρχαϊκών αντιλήψεων στις γυναίκες;» σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit, ενώ ένας άλλος χαρακτήρισε το βίντεο «αηδιαστικό».

Ωστόσο, δεν έλειψαν κι εκείνοι που υπερασπίστηκαν την Ντόνα με χιούμορ, γράφοντας πως είναι «boomer».

Ένας χρήστης στην πλατφόρμα X επεσήμανε: «Δεν υπάρχει πια [η αναδημοσίευση]. Προφανώς πάτησε το λάθος κουμπί».

«Είναι πολύ εύκολο να αναδημοσιεύσεις με το πάτημα ενός κουμπιού. Μου έχει συμβεί κι εμένα παραπάνω από μία φορά απλά χαζεύοντας σχόλια. Ευτυχώς το κατάλαβα γρήγορα, αλλά μπορώ να δω πώς κάποιος στην ηλικία της δεν θα καταλάβαινε αμέσως τι έγινε», πρόσθεσε ένας άλλος.

Η Σουίφτ «θέλει να τεκνοποιήσει»

Στο επίμαχο βίντεο, η 59χρονη Morgan ανέφερε: «Η μήτρα της [Σουίφτ] πονάει. Το ξέρω. Και θέλει μωρό. Και είναι η ώρα της να θέλει μωρό, και θέλει να τεκνοποιήσει με εκείνο το μεγάλο αγόρι, τον Κέλσι. Φυσικά και θέλει. Είναι κι οι δύο ψηλοί. Το βλέπω… φυσικά και θέλει να κάνει παιδί με αυτόν και την οικογένειά του».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Morgan έγραψε ότι είχε «αρρωστήσει από την αγωνία» για το ζευγάρι εδώ και χρόνια και ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένη» με τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο.

Μάλιστα, σε σχόλιο όπου έκανε tag τη μητέρα του Τράβις Κέλσι, πρόσθεσε: «Συγχαρητήρια κορίτσι! Γιούπι! Εγγονάκια που θα παίζουν μπάλα και θα τραγουδούν!».

Εκπρόσωποι της Morgan, της Ντόνα, του Κέλσι και της Σουίφτ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Page Six για σχολιασμό.

Η πρόταση γάμου

Ο Τράβις Κέλσι έκανε την πρόταση γάμου στην ποπ σταρ τον περασμένο μήνα, αμέσως μετά την εμφάνιση της Σουίφτ στο podcast «New Heights», που παρουσιάζει μαζί με τον αδερφό του, Τζέισον.

Στις 26 Αυγούστου, το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες από την πρόταση γάμου σε ένα καρουζέλ στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Η δασκαλά αγγλικών σου και ο γυμναστής σου παντρεύονται».

«Θα κάνω παιδιά για να με αγαπήσει ξανά η μαμά»

Ο Κέλσι και η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια άρχισαν τη σχέση τους το καλοκαίρι του 2023, επτά μήνες αφότου ο σταρ του NFL είχε αστειευτεί στο podcast του για την ανάγκη του να βρει μια «μάνα».

Στο επεισόδιο του Φεβρουαρίου 2023 είχε πει: «Πρέπει να αρχίσω να τεκνοποιώ… Θα κάνω παιδιά για να με αγαπήσει ξανά η μαμά».

Τότε, η Ντόνα τον είχε προτρέψει να «βρει το κατάλληλο άτομο».

Η ίδια έγινε για πρώτη φορά γιαγιά το 2019, όταν ο Τζέισον Κέλσι και η σύζυγός του Κάιλι απέκτησαν την κόρη τους Wyatt, που σήμερα είναι 5 ετών, και ακολούθησαν οι Elliotte (4 ετών), Bennett (2 ετών) και Finnley (5 μηνών).

Από την πλευρά της, η Σουίφτ έχει εκφράσει ανάμεικτα συναισθήματα για τη δημιουργία οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια, ενώ πέρυσι επέκρινε τις φήμες για εγκυμοσύνη της Lady Gaga.

«Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι παρεμβατικό και ανεύθυνο να σχολιάζει κανείς το σώμα μιας γυναίκας;», είχε γράψει στο Instagram τον Ιούνιο του 2024.

«Η Gaga δεν χρωστάει καμία εξήγηση σε κανέναν, όπως ούτε και καμία γυναίκα».