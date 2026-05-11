Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι σε διασταύρωση «καρμανιόλα» – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τροχαίο μεταξύ ενός δίκυκλου κι ενός αμαξιού συνέβη σε διασταύρωση στη Λαμία, την οποία κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν ως «καρμανιόλα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το lamiareport.gr, το τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση της Χαλκομάτας με την Πηλίου στη νότια Λαμία περίπου στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής.

Το δίκυκλο κατέβαινε κανονικά τη Χαλκομάτας και από την Πηλίου με κατεύθυνση προς Αθηνών κινούνταν το λευκό αυτοκίνητο, το οποίο παραβίασε το STOP.

Ο δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε γρήγορα στο σημείο ανέλαβε τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

«Κάθε μέρα γίνονται τροχαία σε αυτή τη διασταύρωση, κάθε μέρα πεταγόμαστε από τα σπίτια μας και τρέχουμε να βοηθήσουμε», λένε οι κάτοικοι και ζητούν να γίνει κάτι πριν θρηνήσουμε θύματα.

Προανάκριση για το συμβάν διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

