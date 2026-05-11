Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι σε διασταύρωση «καρμανιόλα» – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

lamia
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τροχαίο μεταξύ ενός δίκυκλου κι ενός αμαξιού συνέβη σε διασταύρωση στη Λαμία, την οποία κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν ως «καρμανιόλα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το lamiareport.gr, το τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση της Χαλκομάτας με την Πηλίου στη νότια Λαμία περίπου στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής.

Το δίκυκλο κατέβαινε κανονικά τη Χαλκομάτας και από την Πηλίου με κατεύθυνση προς Αθηνών κινούνταν το λευκό αυτοκίνητο, το οποίο παραβίασε το STOP.

Ο δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε γρήγορα στο σημείο ανέλαβε τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

«Κάθε μέρα γίνονται τροχαία σε αυτή τη διασταύρωση, κάθε μέρα πεταγόμαστε από τα σπίτια μας και τρέχουμε να βοηθήσουμε», λένε οι κάτοικοι και ζητούν να γίνει κάτι πριν θρηνήσουμε θύματα.

Προανάκριση για το συμβάν διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Πηγή:lamiareport.gr

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του χανταϊού στην Ελλάδα-Σταματήστε το μίσος

Χανταϊός: Οδηγίες του ECDC για τη διαχείριση και τον επαναπατρισμό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondus

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο -Τι θα περιλαμβάνει

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Έρχεται η ΚΥΑ για 70.000 vouchers

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:45 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης: Για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας από το MV Hondius – Δεν έχει απολύτως τίποτα

Με μια δεύτερη ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτ...
23:38 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Σεισμός 4,4 ρίχτερ κοντά στην Κω

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (10/5) κοντά στην Κω. Σύμφωνα με την αναθε...
23:20 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΕΠΑΛ Μοιρών – Κλειστό τη Δευτέρα το σχολείο

Κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών (ΕΠΑΛ) του Ηρακλε...
22:55 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Χανταϊός: «Καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός» ο Έλληνας επιβάτης του « MV Hondius» – Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondi...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media