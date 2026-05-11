Έφτασε στην Ελευσίνα το C-27 με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Έκτακτο, έκτακτη είδηση
Στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας προσγειώθηκε λίγο μετά της 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο επαναπατρισθέντας επιβάτης παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 03:37 τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/5 και μεταφέρεται στο Αττικό Νοσοκομείο για νοσηλεία και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Σημειώνεται ότι ο 70χρόνος Έλληνας επιβάτης που επαναπατρίστηκε δεν έχει συμπτώματα χανταϊού αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

Θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο επιβάτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή γενική κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν, για λόγους ασφάλειας, ιατρός και διασώστης–νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέψει τη διαδικασία μεταφοράς.

