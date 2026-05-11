Τηλεφωνική επικοινωνία του Αμπάς Αραγτσί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

aragtsi
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές διεργασίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επικοινωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών περιφερειακών δυνάμεων για αποκλιμάκωση της έντασης και επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, οι οποίες παραμένουν εύθραυστες και χωρίς ουσιαστική πρόοδο το τελευταίο διάστημα.

04:00 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

