CENTCOM: Εκπαίδευση πεζοναυτών σε άσκηψη κατάληψης «μη συνεργάσιμων» πλοίων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command – CENTCOM) ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί πεζοναύτες πραγματοποίησαν άσκηση ρίψης από ελικόπτερο MH-60S Sea Hawk στο κατάστρωμα του πλοίου USS Tripoli (LHA-7), στις 8 Μαΐου.
H CENTCOM με ανάρτησή της υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποσκοπεί στο να διατηρείται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των πεζοναυτών, σε περίπτωση που απαιτηθεί επιβίβαση σε πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις αμερικανικές οδηγίες, στο πλαίσιο της ναυτικής επιχείρησης και του περιορισμού της ιρανικής δραστηριότητας στην περιοχή.
U.S. Marines rappel from an MH-60S Sea Hawk while training on the flight deck of USS Tripoli (LHA 7), May 8. This training ensures Marines remain ready, should they be called to board non-compliant ships during the U.S. blockade against Iran. pic.twitter.com/t4V3iephVs
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 10, 2026