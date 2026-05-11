CENTCOM: Εκπαίδευση πεζοναυτών σε άσκηψη κατάληψης «μη συνεργάσιμων» πλοίων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command – CENTCOM) ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί πεζοναύτες πραγματοποίησαν άσκηση ρίψης από ελικόπτερο MH-60S Sea Hawk στο κατάστρωμα του πλοίου USS Tripoli (LHA-7), στις 8 Μαΐου.

H CENTCOM με ανάρτησή της υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποσκοπεί στο να διατηρείται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των πεζοναυτών, σε περίπτωση που απαιτηθεί επιβίβαση σε πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις αμερικανικές οδηγίες, στο πλαίσιο της ναυτικής επιχείρησης και του περιορισμού της ιρανικής δραστηριότητας στην περιοχή.