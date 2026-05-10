Τεχεράνη: Προειδοποίηση για «αποφασιστική» απάντηση στα ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν Αζερμπαϊτζάν
Το Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση κατά της ανάπτυξης ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που μεγάλες ναυτικές δυνάμεις της Ευρώπης κατευθύνονται προς τη στρατηγική αυτή δίοδο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατέστησε σαφές ότι «Η παρουσία γαλλικών και βρετανικών πολεμικών πλοίων, ή εκείνων οποιασδήποτε άλλης χώρας που ενδεχομένως συνοδεύουν τις παράνομες και διεθνώς άνομες ενέργειες των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και άμεση απάντηση».

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας

Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του γαλλικού υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» και τα πλοία συνοδείας του κατευθύνονται προς την περιοχή.

Παράλληλα, εν πλω βρίσκεται και το βρετανικό αντιτορπιλικό «HMS Dragon».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ηγούνται μιας αποστολής που στοχεύει στην «αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» στη ζωτικής σημασίας υδάτινη οδό.

Οι δύο ηγέτες υπογραμμίζουν ότι η επιχείρηση έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα.

