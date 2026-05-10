Τεχεράνη: «Ψευδείς» οι αναφορές για πετρελαιοκηλίδα στο νησί Χαργκ – «Δεν έχει εντοπιστεί ρύπανση» στον Κόλπο

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από την κατάσταση του κύριου πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν στο νησί Χαργκ, μετά τη δημοσίευση δορυφορικών εικόνων που υποδεικνύουν την ύπαρξη μιας εκτεταμένης πετρελαιοκηλίδας, την οποία η ιρανική πλευρά χαρακτηρίζει ως «κατασκεύασμα».

Σύμφωνα με εικόνες από τους δορυφόρους Sentinel-1, Sentinel-2 και Sentinel-3 του προγράμματος Copernicus, που ελήφθησαν το διάστημα 6-8 Μαΐου, μια πιθανή διαρροή -που εμφανίζεται ως γκρίζα και λευκή κηλίδα- κάλυψε τα ύδατα δυτικά του νησιού, αναφέρει το Reuters.

Ο Λίον Μόρλαντ, ερευνητής στο Conflict and Environment Observatory, δήλωσε «Η κηλίδα μοιάζει οπτικά με πετρέλαιο».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι καλύπτει μια έκταση περίπου 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Από την πλευρά του, ο Λούις Γκόνταρντ, συνιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Data Desk, συμφώνησε πως οι εικόνες πιθανότατα δείχνουν πετρελαιοκηλίδα, σημειώνοντας ότι πρόκειται ενδεχομένως για τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Πετρελαϊκών Τερματικών Σταθμών του Ιράν, Αμπάς Ασαντρούζ, χαρακτήρισε τις αναφορές ως ψευδείς.

«Δεν υπάρχει διαρροή στις υποδομές, τις δεξαμενές αποθήκευσης, τα συστήματα μέτρησης, τις αποβάθρες, τους αγωγούς σε αυτή την περιοχή, ούτε στα πλοία που φορτώνονται», τόνισε.



Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, ο Ασαντρούζ υποστήριξε ότι όλες οι ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο παρακολουθούνται δορυφορικά και πρόσθεσε πως το Διεθνές Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Ρύπανσης (MIMAC) δεν έχει καταγράψει καμία αναφορά ρύπανσης.

«Οι δορυφορικές αναφορές και εικόνες περιέχουν συνήθως γεωγραφικές συντεταγμένες, χρόνο και κατά προσέγγιση διαστάσεις, ενώ οι υποτιθέμενες εικόνες δεν διαθέτουν ακριβείς λεπτομέρειες», σημείωσε ο ίδιος.

Επιτόπιες έρευνες και μετεωρολογικά δεδομένα

Ο Ασαντρούζ εξήγησε ότι μόλις δημοσιεύθηκε η είδηση, ομάδες ειδικών από τα τμήματα HSE (Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον), το Χημικό Τμήμα και το εργαστήριο έλεγξαν ολόκληρη την περιοχή, «αλλά δεν βρέθηκε ούτε η παραμικρή περίπτωση».

Παράλληλα, επικαλέστηκε μετεωρολογικά δεδομένα για να καταρρίψει τους ισχυρισμούς.

«Οι παραμυθάδες ισχυρίζονται ότι μια κηλίδα κινείται προς τη θάλασσα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη βορειοδυτική κατεύθυνση του ανέμου (20 κόμβοι) προς τα νοτιοανατολικά, εάν υπήρχε κηλίδα, θα έπρεπε να είχε έρθει προς την ακτή. Αυτή η αντίφαση υποδηλώνει ότι ο ισχυρισμός είναι ψευδής και ότι οι εικόνες που δημοσιεύονται στα ξένα μέσα ενημέρωσης απέχουν από την πραγματικότητα», εξήγησε.

Κατέληξε, δε, τονίζοντας την αξιοπιστία του τερματικού σταθμού του Χαργκ.

«Η αξιοπιστία του Πετρελαϊκού Τερματικού Σταθμού του Χαργκ είναι τέτοια που οι εγχώριοι και ξένοι πελάτες παραλαμβάνουν πετρέλαιο χωρίς την ανάγκη έγκρισης από τρίτους, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της υγείας και της τυποποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών σε αυτόν τον τερματικό σταθμό».