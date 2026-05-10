Καμένα Βούρλα: Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβαίνοντας – Εξέπεμψαν σήμα κινδύνου με καπνογόνο και τους έσωσε το Λιμενικό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

λιμενικό
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Λιμενικό Σώμα, για ερασιτεχνικό σκάφος που εξέπεμψε σήμα κινδύνου με τη χρήση καπνογόνου στα Καμένα Βούρλα.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα, χθες το μεσημέρι η Λιμενική Αρχή του Αγίου Κωνσταντίνου ενημερώθηκε ότι ένα ερασιτεχνικό (Ε/Ρ) σκάφος σημαίας Πολωνίας εξέπεμψε σήμα κινδύνου με τη χρήση καπνογόνου, στη θαλάσσια περιοχή των Καμένων Βούρλων.

Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος, καθώς και το ταχύπλοο «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ» Τ.Σ. 321Β’, το οποίο περισυνέλεξε τους τρεις επιβαίνοντές του (1 ημεδαπός και 2 υπήκοοι Ρουμανίας) και δύο ζώα συντροφιάς και τους μετέφερε με ασφάλεια στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων.

Στη συνέχεια, διακομίστηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από όπου και εξήλθαν.

Το ερασιτεχνικό σκάφος μήκους 4,90 μέτρων, βυθίστηκε σε απόσταση 400 περίπου μέτρων από την ακτή, χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Ακολούθησε έρευνα στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή από ιδιώτη δύτη, παρουσία ενός περιπολικού του Λιμενικού, με σκοπό τον εντοπισμό του σκάφους, με αρνητικά αποτελέσματα. Από τη Λιμενική Αρχή τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Καταπολέμησης Ρύπανσης, ενώ οι έρευνες προς τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους πρόκειται να συνεχιστούν από καταδυτικό συνεργείο, με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείο Στυλίδας.

