Στενά του Ορμούζ: Φορτηγό πλοίο διήλθε μέσω του «ιρανικού διαδρόμου» με κατεύθυνση τη Βραζιλία

Ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carrier) υπό σημαία Παναμά, με προορισμό τη Βραζιλία, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη διαδρομή που έχουν ορίσει οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το πλοίο αναγνωρίστηκε ως το «Mdl Toofan», το οποίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Ρας αλ-Κάιρ της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό το Ρίο Γκράντε.


Σύμφωνα με το Tasnim, το συγκεκριμένο πλοίο είχε επιχειρήσει ξανά να διέλθει από τα στενά στις 4 Μαΐου, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από παρέμβαση των ιρανικών δυνάμεων.

Πηγή: marinetraffic.com

Η διέλευση αυτή αποτελεί τη δεύτερη περίπτωση από το Σάββατο κατά την οποία πλοίο χρησιμοποιεί τον ειδικό θαλάσσιο διάδρομο που έχει καθορίσει η Τεχεράνη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) έχουν εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τη διεθνή ναυτιλία.

«Η μόνη ασφαλής οδός για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι ο διάδρομος που έχει προηγουμένως ανακοινωθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», έχουν τονίσει.

17:19 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

