Δεξαμενόπλοιο του Κατάρ επιχειρεί να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλεύσει τα Στενά του Ορμούζ καθ’ οδόν προς το Πακιστάν. Εάν ολοκληρωθεί η διέλευση, θα είναι η πρώτη στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν για καταριανό πλοίο.

Το πλοίο Al Kharaitiyat, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πλωτή οδό μεταξύ Ομάν και Ιράν, στην εγκεκριμένη από την Τεχεράνη βόρεια διαδρομή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το Κατάρ έχει κάνει αρκετές προσπάθειες να στείλει αποστολές μέσω του Ορμούζ, αλλά κάθε δεξαμενόπλοιο υποχρεώθηκε σε αναγκαστική επιστροφή. Η χώρα, η οποία παρήγαγε σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πέρυσι, δεν έχει μεταφέρει LNG εκτός Περσικού Κόλπου από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.