Φλόριντα: Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε «πιθανή έκρηξη σκάφους»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

maiami
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν σε «πιθανή έκρηξη σκάφους» κοντά στο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο Χάουλοβερ Σάντμπαρ, του Μαϊάμι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση ενώ η εφημερίδα Miami Herald, αναφέρεται σε έκρηξη λόγω διαρροής αερίου, επικαλούμενη μαρτυρία.

Το ναυλωμένο σκάφος βρισκόταν στον κόλπο Μπισκέιν όταν σημειώθηκε έκρηξη, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα.

Μονάδες διάσωσης ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό γύρω στις 12:48 μ.μ. τοπική ώρα καθώς «πολλά άτομα χρειάζονταν ιατρική φροντίδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταστρέφουν τα extensions τα μαλλιά; Ειδικοί απαντούν – Πώς να τα διατηρήσετε πλούσια και υγιή

Ποιο είναι το μυστικό για να είστε ακαταμάχητοι – Δουλεύει μέσα σε 7 λεπτά

Πόσο επηρεάζουν οι δασμοί Τραμπ τις ελληνικές εξαγωγές – Οι εκτιμήσεις της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον

Τι αλλάζει στο yachting με το «e-Ναυλοσύμφωνο» – Όσα λένε εκπρόσωποι του κλάδου

Η Apple πλησιάζει στην παραγωγή των AirPods με κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:45 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ιράν: Οι πολίτες καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου

Το Ιράν ενθαρρύνει τον πληθυσμό να καταναλώνει λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, καθώ...
00:15 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ιράν: Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πλοίων θα φέρει αντίποινα εναντίον αμερικανικών βάσεων

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επίθεση εν...
23:55 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Νέες οδηγίες του ECDC για τη διαχείριση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondus

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση...
23:10 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Απομόνωση και κοινωνικό στίγμα για τους επιβάτες του «MV Hondius» – Το «μολυσμένο πλοίο» που ξυπνά μνήμες από το 2020

Ενώ το «MV Hondius» προσεγγίζει τις ακτές της Τενερίφης, το κλίμα στο εσωτερικό του δεν διαμορ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media