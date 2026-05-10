Φλόριντα: Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε «πιθανή έκρηξη σκάφους»

Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν σε «πιθανή έκρηξη σκάφους» κοντά στο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο Χάουλοβερ Σάντμπαρ, του Μαϊάμι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση ενώ η εφημερίδα Miami Herald, αναφέρεται σε έκρηξη λόγω διαρροής αερίου, επικαλούμενη μαρτυρία.

Το ναυλωμένο σκάφος βρισκόταν στον κόλπο Μπισκέιν όταν σημειώθηκε έκρηξη, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα.

Μονάδες διάσωσης ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό γύρω στις 12:48 μ.μ. τοπική ώρα καθώς «πολλά άτομα χρειάζονταν ιατρική φροντίδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ.