Ιράν: Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πλοίων θα φέρει αντίποινα εναντίον αμερικανικών βάσεων

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία Αρχείου: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων ή εμπορικών πλοίων θα απαντηθεί με εκτεταμένη επίθεση εναντίον μιας από τις βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και των πολεμικών πλοίων της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRIB.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με εκτεταμένη επίθεση εναντίον μιας από τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και εναντίον εχθρικών πλοίων», δήλωσε η διοίκηση του Ναυτικού του IRGC, μια μέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον δύο ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στο στενό, με τις ιρανικές και αμερικανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν πυρά. Παρά τις μάχες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει.

Πηγές: Γαλλικό Πρακτορείο, Al Jazeera

