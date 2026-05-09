Ουκρανία – Ρωσία: Στον αέρα η τριήμερη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ – Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ουκρανία Ρωσία
Φωτογραφία: Reuters
Κίεβο και Μόσχα ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση της τριήμερης εκεχειρίας, η οποία είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και είχε ανακοινωθεί επίσημα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Από την αρχή της ημέρας, ο αριθμός των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον επιτιθέμενο έφθασε τις 51», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έκανε λόγο για 44 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία από χθες, Παρασκευή, στις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό εδώ και μήνες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «παρά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ουκρανικές ένοπλες ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυροβολικού εναντίον των θέσεων των στρατευμάτων μας», χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό.

Θύματα ανακοινώθηκαν και από τις δύο πλευρές.

Ο απολογισμός

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία σκότωσαν 2 αμάχους και τραυμάτισαν τρεις στις περιφέρειες της Ζαπορίζια και του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, συνοριακή με την Ουκρανία, τρεις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Εκεχειρία

Έπειτα από δύο απόπειρες εκεχειρίας, ουκρανική και μετά ρωσική, που δεν έγιναν σεβαστές αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ μια τριήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία που άρχισε από σήμερα.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του μηνύματος του Ντόναλντ Τραμπ, το Κίεβο και η Μόσχα επιβεβαίωσαν ότι δέχθηκαν την εκεχειρία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακροχρόνιου πολέμου», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην πλατφόρμα του, την Truth Social, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός θα συνοδευθεί από μια «ανταλλαγή αιχμαλώτων, 1.000 κρατουμένων κάθε χώρας».

Ένας σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσάκοφ, τον οποίον επικαλέσθηκαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, δήλωσε ωστόσο σήμερα ότι δεν έχει συμφωνηθεί να παραταθεί αυτή η εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

18:10 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

