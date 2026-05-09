Χανταϊός: Σε επιτήρηση 4 Ιταλοί, καραντίνα προβλέπεται για τους Βρετανούς επιβάτες του «MV Hondius» – «Δεν είναι ένας νέος Covid» τονίζει ο ΠΟΥ

Σε κατάσταση επιτήρησης έθεσαν οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας τέσσερις επιβάτες αεροπλάνου της KLM, οι οποίοι φέρονται να είχαν έρθει σε επαφή με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό, η οποία είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius».

Οι τέσσερις Ιταλοί πολίτες υπό υγειονομική επιτήρηση διαμένουν στις περιφέρειες της Καλαβρίας, Τοσκάνης, Βένετο και Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη.

Η επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έχασε την ζωή της, παρέμεινε στο αεροσκάφος μόνον για λίγα λεπτά και στην συνέχεια κατέβηκε, κάτι που φέρεται να περιορίζει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Όπως υπογραμμίζεται, οι τέσσερις Ιταλοί πολίτες δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και η απόφαση να ενεργοποιηθεί η υγειονομική επιτήρηση έχει προληπτικό χαρακτήρα.

Οι Βρετανοί θα απομονωθούν σε νοσοκομείο

Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondis» θα μεταφερθούν σε ένα νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία, για να απομονωθούν έπειτα από τον επαναπατρισμό τους, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να δέσει αύριο στο ισπανικό νησί της Τενερίφης, ενώ μετά οι 22 Βρετανοί υπήκοοι που βρίσκονται σε αυτό, θα ταξιδέψουν αεροπορικώς στη Βρετανία.

Τενερίφη: Σε ετοιμότητα για την άφιξη του «πλοίου του θανάτου»

Σε απόσταση αναπνοής από τις Κανάριες Νήσους βρίσκεται το MV Hondius, το οποίο αναμένεται να καταπλεύσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίγια, στην Τενερίφη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστοσελίδας VesselFinder, το πλοίο απέχει λιγότερα από 100 ναυτικά μίλια από τον προορισμό του.

Κοινό μέτωπο Ισπανίας και ΠΟΥ

Στη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μονκλόα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, για να συντονίσουν τις ενέργειες αντιμετώπισης του χανταϊού.

Ο Γκεμπρεγέσους πρόκειται να μεταβεί ο ίδιος στις Κανάριες Νήσους για να επιβλέψει την επιχείρηση.

Σε ανάρτησή του, ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε: «Η αποδοχή του αιτήματος του ΠΟΥ και η προσφορά ασφαλούς λιμένα αποτελεί ηθικό και νομικό καθήκον απέναντι στους πολίτες μας, την Ευρώπη και το διεθνές δίκαιο. Η Ισπανία θα στέκεται πάντα στο πλευρό όσων χρειάζονται βοήθεια. Διότι υπάρχουν αποφάσεις που καθορίζουν ποιοι είμαστε ως κοινωνία».

He mantenido una reunión con @DrTedros, director general de la @WHO, ante la llegada del MV Hondius a Canarias. Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional. España estará… pic.twitter.com/FCk8oMIKTY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 9, 2026

Παράλληλα, ο Επίτροπος Ψυχικής Υγείας της Ισπανίας είχε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τους επιβάτες σήμερα το πρωί.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε: «Από την έναρξη της επιχείρησης, ο Επίτροπος διασφάλισε ότι η συναισθηματική και ψυχολογική διάσταση των επιβατών είναι παρούσα σε κάθε διαδικασία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η σαφής πληροφόρηση και η γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη είναι το κλειδί σε καταστάσεις κρίσης».

Ένας ψυχίατρος με εμπειρία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα βρίσκεται στο λιμάνι για την υποδοχή των επιβατών.

Το προσωπικό μήνυμα του επικεφαλής του ΠΟΥ

Σε μια σπάνια κίνηση, ο Γκεμπρεγέσους απηύθυνε το Σάββατο ένα προσωπικό μήνυμα απευθείας στους κατοίκους της Τενερίφης, αναγνωρίζοντας τους φόβους τους.

A la gente de Tenerife, Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026



«Το όνομά μου είναι Τέντρος και υπηρετώ ως γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι σύνηθες για μένα να γράφω απευθείας στους ανθρώπους μιας κοινότητας, αλλά σήμερα αισθάνομαι ότι δεν είναι μόνο σωστό, είναι απαραίτητο», τόνισε.

«Ξέρω ότι ανησυχείτε. Ξέρω ότι όταν ακούτε τη λέξη “έξαρση” και βλέπετε ένα πλοίο να πλέει προς τις ακτές σας, αναδύονται μνήμες που κανείς μας δεν έχει αφήσει πλήρως πίσω του. Ο πόνος του 2020 είναι ακόμα πραγματικός και δεν τον παραβλέπω ούτε στιγμή. Αλλά πρέπει να με ακούσετε καθαρά: αυτό δεν είναι ένας άλλος Covid. Ο τρέχων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τον χανταϊό παραμένει χαμηλός», πρόσθεσε.

Ο Γκεμπρεγέσους ξεκαθάρισε τα δεδομένα για τον ιό και το σχέδιο εκκένωσης.

«Ο ιός πάνω στο MV Hondius είναι το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού. Είναι σοβαρό. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειές τους. Ο κίνδυνος για εσάς, που ζείτε την καθημερινότητά σας στην Τενερίφη, είναι χαμηλός. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν συμπτωματικοί επιβάτες στο πλοίο. Ένας ειδικός του ΠΟΥ βρίσκεται πάνω σε αυτό το πλοίο. Τα ιατρικά εφόδια είναι στη θέση τους».

«Οι αρχές της Ισπανίας έχουν προετοιμάσει ένα προσεκτικό, βήμα-βήμα σχέδιο: οι επιβάτες θα μεταφερθούν στη στεριά στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές, σε σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός εντελώς αποκλεισμένου διαδρόμου, και θα επαναπατριστούν απευθείας στις χώρες τους. Δεν θα τους συναντήσετε. Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian, Sky News