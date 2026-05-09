Τραγωδία στην Κω: Νεκρός 61χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ΤΡΑΚΤΕΡ
Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο νησί της Κω στην περιοχή Μαστιχάρι.

Υπό συνθήκες που διερευνούν οι τοπικές αρχές, ένας 61χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω με 8 στελέχη τα οποία απεγκλώβισαν τον χειριστή, που μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κω, χωρίς τις αισθήσεις του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος, θα διενεργήσουν αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αντιμάχειας Κω.

