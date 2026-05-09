Συναυλία Metallica στο ΟΑΚΑ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας – Πώς κινούνται τα Μέσα Μεταφοράς

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκονται σε εφαρμογή στο ΟΑΚΑ από την Παρασκευή τα οποία θα ισχύσουν μέχρι και αύριο Κυριακή 10 Μαΐου 2026, λόγω της συναυλίας των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο.

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της χαρακτηριστικά η διοίκηση του ΟΑΚΑ.

«Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, θα θέλαμε θερμά τη συνεργασία και τη συμβολή όλων, ώστε η παρουσία και η επίσκεψή σας στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία. Παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ, ενώ συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών», συνεχίζει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζεται, πως σήμερα Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ.

Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Αλεξάνδρας

Μεγάλο μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτήν την ώρα στη λεωφόρος Κηφισίας καθώς τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη συναυλία των Metallica .

Παράλληλα αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Λεωφόρο Μεσογείων. Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα καταγράφονται σε Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη), Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, όπως και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος (ρεύμα προς Πειραιά).