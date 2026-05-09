Ουγγαρία: Ορκίστηκε Πρωθυπουργός ο Πέτερ Μάγιαρ – Η σημαία της ΕΕ κυματίζει ξανά στη Βουδαπέστη

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πέτερ Μάγιαρ
Φωτογραφία: Reuters
Ο κεντροδεξιός ηγέτης Πέτερ Μάγιαρ ορκίστηκε το Σάββατο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, θέτοντας τέλος στη 16ετή κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία και αναπτερώνοντας τις ελπίδες για μια ουσιαστική επαναπροσέγγιση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του κοινοβουλίου στη Βουδαπέστη, όπου η σημαία της ΕΕ κυμάτιζε για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία.

Το λάβαρο επανατοποθετήθηκε από τον νέο Πρόεδρο της Βουλής, ανατρέποντας μια απόφαση της εποχής Όρμπαν για την απομάκρυνσή του.

Η υποδοχή από τις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την αλλαγή ηγεσίας, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να προβαίνει σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης στις Βρυξέλλες.

«Εύχομαι ό,τι καλύτερο στον Πέτερ Μαγιάρ και την Ουγγαρία. Είναι ένα νέο κεφάλαιο στην ουγγρική ιστορία και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με τη νέα ουγγρική κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.


Ο Μαγιάρ έχει υποσχεθεί μια συνολική επανεκκίνηση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες, με στόχο την αποδέσμευση περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της ΕΕ.

Τα χρήματα αυτά παραμένουν «παγωμένα» λόγω της οπισθοδρόμησης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου τα τελευταία χρόνια.

Η νέα διοίκηση δίνει πλέον μάχη με τον χρόνο, καθώς η προθεσμία του Αυγούστου για την επίδειξη προόδου στις μεταρρυθμίσεις πλησιάζει, με κίνδυνο την οριστική απώλεια των πόρων.

Η κατάρρευση της κυριαρχίας Όρμπαν

Το κόμμα «Tisza» του Μαγιάρ, το οποίο ιδρύθηκε το 2020 μετά την αποχώρησή του από το κυβερνών κόμμα «Fidesz» του Όρμπαν, πέτυχε μια σαρωτική νίκη στις εκλογές του περασμένου μήνα, κερδίζοντας 141 από τις 200 έδρες.


Αυτή η πλειοψηφία δύο τρίτων παρέχει στον νέο Πρωθυπουργό τη δυνατότητα να προχωρήσει ακόμη και σε συνταγματικές αλλαγές.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, μαζί με πολλούς στενούς του συμμάχους, δήλωσε ότι δεν θα καταλάβει την έδρα του στο νέο κοινοβούλιο.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο

Η αποχώρηση του Όρμπαν -ο οποίος χρησιμοποιούσε συστηματικά το βέτο του για να μπλοκάρει τη βοήθεια προς την Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας- έρχεται σε μια στιγμή που ο παραδοσιακός του σύμμαχος, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ενισχύει τη στήριξή του προς το Κρεμλίνο.

Ο Φίτσο ήταν ο μοναδικός ηγέτης της ΕΕ που μετέβη στη Μόσχα το Σάββατο για τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης.

Οι φετινές εκδηλώσεις στη Ρωσία πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη συνήθη παρέλαση τανκς και εκτοξευτών πυραύλων, λόγω της έλλειψης εξοπλισμού και του φόβου για επιθέσεις από ουκρανικά drones.

Με πληροφορίες από: Politico, ΑΠΕ-ΜΠΕ

