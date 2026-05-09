Οινόφυτα: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν 100.000 ευρώ

Στο πόδι σηκώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5) οι κάτοικοι στα Οινοφύτα έπειτα έκρηξη ΑΤΜ που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο δυνατός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα και οι δράστες φέρεται να έφυγαν με την κασετίνα με τα χρήματα με το ποσό να προσεγγίζει τις 100.000 ευρώ, ενώ πίσω τους άφησαν μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που καλείται να εξετάσει κάμερες και μαρτυρίες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.